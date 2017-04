In einer aktuellen Codemasters-Pressemitteilung zu Dirt 4 heißt es, der nächste Teil der Reihe gehe "mit unendlich vielen Strecken an den Start". Diese Werbeaussage ist natürlich dezent übertrieben, ein Fünkchen Wahrheit beinhaltet sie aber dennoch. Dank des erstmals in der Dirt-Historie integrierten "Your Stage"-Editors können Spieler zumindest theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Rennstrecken erstellen, und dank Share-Feature sogleich auch Freunden und Bekannten bereitstellen.

Lesetipp: Unsere Dirt-4-Vorschau

Obwohl gerade erst Anfang des Jahres angekündigt, erscheint Dirt 4 bereits am 9. Juni für PC, PS4 und Xbox One. Die Macher haben zahlreiche Verbesserungswünsche der Community umgesetzt. Zum einen wäre da der bereits angesprochene "Your Stage"-Editor. Zum anderen kann in Dirt 4 nun beispielsweise auch um die Krone in der FIA World Rallycross Meisterschaft gefahren werden. Die komplette Feature-Liste findet ihr unterhalb. Alle weiteren News und Infos könnt ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Dirt 4 nachlesen.

Features von Dirt 4 im Überblick:

Über 50 Fahrzeuge

Fünf Rally-Örtlichkeiten (Australien, Spanien, Michigan, Schweden, Wales)

Offizielles Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft

Landrush - Kurzstrecken Dirt Track Racing mit Buggies und Trucks in Kalifornien, Nevada und Mexiko

Joyride - Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale

Dirt Academy - Erhalte Skills, Techniken und Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden

Karrieremodus - Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf

Wettbewerbe - Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt

Racenet der nächsten Generation

Tuning - Verbessere dein Setup basierend auf deinem Fahrzeug, den Strecken- und Wetterbedingungen

Schaden & Reparaturen - Abnutzungen und Schäden werden realitätskonform abgebildet, Zeit für Reparaturen zwischen den Rennen ist begrenzt