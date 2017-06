Dirt 4: Der offizielle Launch-Trailer ist da!

Am 9. Juni erscheint Dirt 4 für PC, PS4 und Xbox One. Bereits heute gibt's den offiziellen Launch-Trailer zum neuen Racer aus dem Hause Codemasters. Dirt 4 ist das offizielle Spiel zur FIA World Rallycross Meisterschaft. Geboten werden Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes und Lydden Hill. Zur Auswahl stehen über 50 Autos, darunter Klassiker wie Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2.

Codemasters hat bei Dirt 4 zahlreiche, von der Community gewünschte Optimierungen implementiert. So bietet der nächste Teil der Reihe beispielsweise zwei verschiedene Handling-Einstellungen: "Gamer" für Neulinge beziehungsweise reine Fun-Raser und "Simulation" für Könner. Außerdem ist erstmals in der Serienhistorie auch ein Editor an Bord, der die Erstellung eigener Tracks erlaubt. Unsere ausführliche Vorschau zu Dirt 4 könnt ihr hier nachlesen. Der Test ist in Kürze ebenfalls auf der Webseite zu finden.