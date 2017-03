Resident Evil 7-Produzent Masachika Kawata meldet Interesse an einer Neuauflage von Dino Crisis an. In einem aktuellen Interview mit der britischen Online-Ausgabe der Daily Star sagt er: "Ich glaube, dass ein ein Dino Crisis mit moderner Technik eine reizvolle Vorstellung wäre." Kawata, der selbst an allen Hauptspielen des gruseligen Dino-Abenteuers mitwirkte, ergänzt allerdings, dass Fans sich aktuell wohl nicht zu viel Hoffnungen machen sollten. "Derzeit gibt es bei Capcom keine Gespräche darüber", kommentiert der Produzent. Eine Neuauflage von Dino Crisis dürfte damit aber wohl nicht gänzlich vom Tisch sein.

Auch wenn Capcom intern derzeit nicht über einen neuen Ableger der Reihe sprechen sollte: Der Publisher bestätigte Mitte 2016, alte Marken als Reboots oder Remakes wiederbeleben zu wollen. Welchem Spiel man sich widmet, hängt von der jeweiligen Marktsituation und der Fanbasis ab. Aktuell legt Capcom etwa Resident Evil 2 neu auf - und kommt damit den Wünschen vieler Fans nach. Bei einem größeren Interesse könnte also durchaus auch eine Neuauflage von Dino Crisis folgen.

Das Action-Adventure mit Survival-Horror-Elementen kam erstmals 1999 für PlayStation auf den Markt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Regina, Waffenexpertin und Mitglied einer Sondereinsatztruppe. Auf einer Insel sucht ihr nach der "Dritten Energie" - einer Erfindung der Regierung. Doch das ist einfacher gesagt als getan: Riesige Dinosaurier machen euch das virtuelle Leben zur Hölle. Eine Übersicht der Dino-Crisis-Spiele findet ihr unter diesem Link.

Quelle: Daily Star