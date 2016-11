Die Zwerge - Trailer: ​Das ist ja gar kein Zwerg - Rodario vorgestellt

19.11.2016 um 10:15 Uhr Die "Meet the Dwarves"-Videoreihe geht in die zweite Runde - und das ohne Zwerg. Der diesmal vorgestellte Charakter ist nämlich der Mensch Rodario. Der verdient seinen Lebensunterhalt als Schauspieler. In Die Zwerge zeichnet sich Rodario vor allem dadurch aus, dass er Feinde auf Distanz halten kann. Und wenn die Lage doch einmal aussichtslos scheint, dann stellt er sich überaus theatralisch einfach tot. Die Zwerge erscheint am 1. Dezember für PC, Playstation 4 und Xbox One.

