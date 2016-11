Die Zwerge: Neuer Gameplay-Trailer zum Fantasy-Rollenspiel kurz vor Release

19.11.2016 um 16:15 Uhr Zum bald erscheinenden Fantasy-Strategierollenspiel Die Zwerge gibt es einen neuen Trailer mit aktuellen Gameplayszenen. Das deutsche Studio King Art Games ist für die Adaption der gleichnamigen Romanreihe von Markus Heitz verantwortlich. Im Taktik-Rollenspiel gibt es 15 spielbare Charaktere, Spieler kämpfen also mit nur einer Handvoll von Helden in Echtzeit gegen (scheinbar) übermächtige Gegnerhorden. Die Zwerge erscheint am 1. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One sowohl als Box sowie als digitaler Download.

