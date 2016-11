Die Zwerge: Die flinke Assassine Narmora im Video vorgestellt

26.11.2016 um 18:15 Uhr In einer Woche wird das Spiel Die Zwerge offiziell für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nun hat das Entwicklerteam von THQ Nordic ein weiteres Video der Reihe "Meet the Dwarves" veröffentlicht. In dieser Ausgabe wird die flinke Assassine Narmora vorgestellt, die zu den 15 spielbaren Charakteren von Die Zwerge gehören wird. Narmora kann sich mit ihren Fähigkeiten unbemerkt an Feinde heranschleichen und sich sogar auf dem Schlachtfeld hin und her teleportieren, um ihre Widersacher auszuschalten.

