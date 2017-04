Die Sims 4: Entwickler der Sex-Mod verdreifacht Einnahmen

Sex sells. Da mag jeder noch so sehr mit dem Kopf schütteln, doch die Entwicklung der Sex-Mod WickedWoohoo für Die Sims 4 beweist es wieder einmal.

Modder Turbodriver nimmt inzwischen monatlich mehr als 4.000 US-Dollar von seinen Unterstützern ein, die sich sehr zufrieden mit der Mod zeigen. Während im ungemoddeten Spiel Sex zwischen den Sims verpixelt dargestellt wird, überlässt die Mod nichts mehr der Fantasie. Alles wird dargestellt, sogar etwas ausgefallenere Sexpraktiken und unterschiedliche Stellungen, weswegen die Mod "not safe for work" ist. Um dies umsetzen zu können, musste Turbodriver eine neue Programmiersprache lernen, was sich allerdings ausgezahlt hat. Inzwischen arbeitet er Vollzeit an der Modifikation.

Als wir vergangenen September über die Mod berichteten, lagen die Einnahmen des Entwicklers noch bei rund 1.200 Dollar, was sich inzwischen etwa verdreifacht hat. Damals war die Mod noch unter dem Namen WickedWoohoo bekannt, eine Anspielung auf das "Woohoo", wie Sex in Die Sims 4 bezeichnet wird. Inzwischen benannte Turbodriver sein Werk um in WicketWhims. Denn Electronic Arts meldete sich beim Modder aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Doch die Umbenennung schadete der Mod nicht, deren Popularität derzeit durch die Decke geht.

Andere Modder nutzen die Arbeit von Turbodriver um beispielsweise neue Animationen zu erstellen. Denn viele Spieler melden sich und hätten gerne ihre persönlichen Wünsche im Spiel umgesetzt. Daher finden auch sehr ungewöhnliche Praktiken ihren Weg in die Mod, welche nicht von allen Spielern gern gesehen werden. Doch damit muss Turbodriver leben. Dennoch setzt sich der Modder selbst Grenzen und hofft, dass die Fans Verständnis für manche moralische Entscheidungen haben. Dennoch glaubt der Modder, dass er noch für eine lange Zeit Stoff für neue Inhalte hat, denn seiner Meinung nach gerät Pornografie nie aus der Mode.

Quelle: Kotaku