Die Simpsons: Couch-Gag zur 600. Episode in VR erleben

Virtuelle Realitäten erleben einen Boom - nach Produkten wie der HTC Vive und der Oculus Rift sah die vergangene Woche die Veröffentlichung der PlayStation VR, und auch andere Anbieter bemühen sich, schleunigst auf den VR-Zug aufzuspringen, der nicht nur die Kunstform Videospiel gehörig umkrempeln könnte. Dass auch passivere Medien wie Film und Fernsehen von den virtuellen Realitäten profitieren können, haben nun die Simpsons - wie immer am Zahn der Zeit - unter Beweis gestellt. Anlässlich der 600. Episode der beliebten Familie aus Springfield haben die Macher den neusten Couch-Gag der Folge als kurzen VR-Clip separat veröffentlicht.



Get out your #GoogleCardboard, the 600th episode couch gag VR experience via @Google starts now! https://t.co/v80w61fzjy pic.twitter.com/ip3jLs0N8D — The Simpsons (@TheSimpsons) 17. Oktober 2016

Wer ein Android- oder iOS-Gerät besitzt, kann in den App-Store seiner Wahl gehen und die Google Spotlight Stories App herunterladen. Innerhalb dieser solltet ihr die Planet-der-Affen-Parodie "Planet of the Couches" finden - der neuste Couch-Gag der Simpsons, der das Herumschauen des Zuschauers durch teilweise blickinteraktive Elemente belohnt - im Idealfall erlebt ihr den Clip mit einer Pappbrillenhalterung für das Smartphone. Dass die Simpsons stets auf Schritt und Tritt mit dem aktuellen Weltgeschehen und insbesondere Entwicklungen in der Popkultur sind, hatte die ausdauernde US-Sitcom unter anderem zuletzt vor wenigen Monaten mit einem Clip unter Beweis gestellt, in dem sich Homer besessen vom Smartphone-Spiel Pokémon GO zeigte. Für weitere Neuigkeiten rund um Die Simpsons haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

via Gamespot