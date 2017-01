Die Schöne und das Biest: Der finale Trailer ist da und verzaubert!

31.01.2017 um 11:53 Uhr Am 16. März ist es endlich so weit. Die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" startet in den Kinos. Disney veröffentlichte hierzu den wahrscheinlich finalen deutschen Trailer. Dieser zeigt nicht nur neue Szenen und zauberhafte Schauplätze, sondern auch das altgekannte aber neu interpretierte Titellied "The Beauty And The Beast"

