Diablo: Blizzard feiert den 20. Geburtstag des Klassikers mit speziellen Fan-Events

Das originale Diablo feiert an Silvester seinen bereits 20. Geburtstag. Das Action-Rollenspiel ist tatsächlich am 31. Dezember 1996 (in Nordamerika) erstmals für den PC erschienen. Heutzutage wäre ein solcher Release-Termin für einen Titel dieser Kategorie wohl völlig undenkbar. Hersteller Blizzard Entertainment feiert das Diablo-Jubiläum gemeinsam mit den Fans der nach wie vor ungemein beliebten Reihe mit speziellen Events in Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, Starcraft 2 und natürlich Diablo 3.

Eine nicht abschließende Aufzählung der geplanten Aktionen zum 20. Geburtstag von Diablo: In Heroes of the Storm und Starcraft 2 können spezielle Diablo-Portraits abgegriffen werden. In Hearthstone trefft ihr auf einen geheimnisvollen Fremden mit "erbarmungslosem" Kartendeck. In Overwatch warten Sprays diverser Diablo-3-Klassen sowie Icons nach dem Vorbild des Herrn des Schreckens auf die Spieler. World of Warcraft erhält Besuch von Bewohnern der Diablo-Welt Sankturios. In Diablo 3 kann im Rahmen des Gedenkereignis "Finsternis in Tristram" bereits seit Längerem in Erinnerungen geschwelgt werden und spezielle, vom Klassiker inspirierte Gegenstände eingesammelt werden. Unser umfangreiches Happy-Birthday-Special zu Diablo findet ihr unter dem Link.

Quelle: Battle.net