Diablo 4: Serienschöpfer David Brevik als Berater beteiligt?

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten deuteten diverse Hinweise und Gerüchte an, dass wir im Rahmen der im November anstehenden Blizzcon möglicherweise mit einem neuen Spiel der Diablo-Reihe rechnen können. Wie Blizzard Watch nun berichtet, könnte ein neuer Teil aber sogar mit einer erneuten Involvierung von Diablo-Schöpfer David Brevik einhergehen. Schon Anfang Oktober hatte Brevik über Twitter mit einem Bild auf sich aufmerksam gemacht, das eine Orc-Statue auf dem Blizzard-Campus abbildet - offenbar war er also zu Besuch bei seinem alten Konzern. Überraschend ist das noch nicht - immerhin feiert die Diablo-Serie in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen, und eine Beteiligung des früheren Masterminds, in welcher Form auch immer, wäre wohl nicht allzu weit hergeholt. Immerhin war auch Bill Roper, ein weiterer großer Name innerhalb der Diablo-Geschichte, zur selben Zeit vor Ort.



Where is Dave today? pic.twitter.com/wlm2EQUS4p — David Brevik (@davidbrevik) 6. Oktober 2016

Ein weiterer Tweet Breviks hat nun allerdings wiederholt die Augen der diablohungrigen Gemeinschaft auf sich gezogen. In dem verkündet Brevik, in beratender Funktion an der Entwicklung eines Spiels beteiligt zu sein, welches das "Diablo-Genre" zu neuen Höhen verhelfen soll. Zwar bestätigt Brevik hier weder, dass er an einem neuen Diablo-Teil arbeitet, noch, dass er überhaupt wieder bei Blizzard beschäftigt ist, doch wäre eine Rückkehr und erneute Beteiligung des Serien-Schöpfers mit Sicherheit nicht allzu weit hergeholt - insbesondere deshalb, weil der Diablo-2-Designer selbst in der Vergangenheit dem jüngsten Spiel Diablo 3 mit eher gemischten Gefühlen gegenübergetreten war. Interessant mutet auch die Wahl des Bildes in seinem Tweet an: eine Abbildung der Sternenkonstellation Libra (Waage), die einige Mutmaßungen hervorgerufen hat, sie deute in Richtung Blizzcon im November. Ob an den Spekulationen etwas Wahres dran ist, erfahren wir wohl spätestens am 4. und 5. November 2016, wenn die Veranstaltung stattfindet. Für weitere Gerüchte zu Diablo 4 besucht ihr unsere Themenseite.



For 20 years, Diablo-like games have evolved & surprised us. I'm proud to be the adviser for the game that pushes this genre to new heights. pic.twitter.com/LIT3i0UwJv — David Brevik (@davidbrevik) 16. Oktober 2016

