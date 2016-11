Diablo 4: Blizzard-​Stellenangebot gibt erneut Anlass zu Spekulation

Ominöse Stellenausschreibungen, auffällige Merchandise-Artikel, Hinweise auf die Blizzcon ... seit Monaten brodelt nun die Gerüchteküche um ein möglicherweise kommendes Diablo 4, doch die am vergangenen Wochenende in Kalifornien abgehaltene Blizzcon brachte zur Enttäuschung vieler Fans keine Enthüllungen zu einem Nachfolger der beliebten Dungeon-Crawler-Reihe. Dafür geht es gleich in dieser Woche munter weiter mit Hinweisen, die Anlass zur Spekulation geben: Für einen noch unangekündigten Titel sucht Blizzard über seine Webseite einen Outsource Manager - also jemand, der dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass von externen Mitarbeitern entwickelte Elemente des Spiels den Blizzard-Standards entsprechen und pünktlich abgeliefert werden. Aber um welches Spiel könnte es sich bei dem Projekt handeln? Wenn es nach Blizzard geht, gehört eine "Leidenschaft für Diablo" jedenfalls offenbar zu den Pluspunkten, die potentielle Bewerber mitbringen sollten.

Hinsichtlich Diablo widmete sich Blizzard auf der vergangenen Blizzcon lediglich neuen Zusatzinhalten zu Diablo 3: Mit dem Nekromant soll eine neue Klasse eingeführt werden, während der erste Teil der Reihe, Diablo 1 aus dem Jahr 1996, in Form eines Events in Diablo 3 als grafisches Remake zurückkehrt. Für weitere Informationen zu Diablo 3 und kommenden Gerüchten sowie möglicherweise handfesten Enthüllungen zu Diablo 4 haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseiten im Blick.

Quelle: Blizzard via PCGamesN