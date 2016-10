Diablo 3: Nekromanten-Artwork deutet neue Erweiterung an

Schon seit Monaten ranken sich inzwischen Gerüchte um eine neue Erweiterung zu Diablo 3 beziehungsweise ein komplett neues Diablo 4 durch das Internet - nun ist ein neuer Hinweis aufgetaucht, der Fans des bewährten Dungeon-Crawler-Prinzips Grund zur Hoffnung schenken könnte: ein Artwork, unterzeichnet von Blizzard-Art-Director John Mueller. Dieses bildet den aus Diablo 2 bekannten Totenbeschwörer ab, und zwar einmal in männlicher und in weiblicher Form. Die Nekromanten sind bewaffnet mit Sense, Dolch und Totenschädel und kontrollieren augenscheinlich eine ganze Horde untoter Untergebener. Ob es sich bei dem laut der Seite Diablofans in Blizzards Gear Shop aufgetauchten, inzwischen aber wohl wieder entfernten Artwork tatsächlich um einen Hinweis auf kommende Diablo-Inhalte handelt, ist unklar - möglich wäre aber definitiv ein zweites Add-On zu Diablo 3: Reaper of Souls, das inzwischen schon wieder über vier Jahre auf dem Buckel hat. Neben dem Hexendoktor wäre der Nekromant jedenfalls die zweite Pet-Klasse in Diablo 3.



Dies ist nicht der erste Hinweis auf neue Diablo-Inhalte: Zuletzt hatten unter anderem ein Post vom offiziellen Diablo-Twitter-Account sowie Gerüchte um die vermeintliche Beteiligung von Serien-Schöpfer David Brevik für höhere Herzfrequenzen unter Fans gesorgt. Ob die anstehende Blizzcon Neuigkeiten dahin gehend bringt, bleibt abzuwarten - die Blizzard-Messe findet am 4. und 5. November 2016 in Kalifornien statt. Für weitere Informationen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Diablo 3 im Blick und lest unser frisch veröffentlichtes, umfangreiches Special zu Diablo 4.

Quelle: Diablofans via 4Players