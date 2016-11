Die zurückliegende Blizzcon in Kalifornien brachte wieder einmal zahlreiche Ankündigungen zu etlichen Spielen von Entwickler Blizzard - eine der interessanteren Aspekte dürfte dabei die Verlautbarung sein, dass das Studio Spielern von Diablo 3 im Rahmen eines speziellen Events die Möglichkeit geben wird, den ersten Teil der beliebten Dungeon-Crawler-Reihe in Form eines Remakes neu zu erleben. In einem Interview mit PC Gamer hat Blizzards Diablo-3-Production-Director John Lagrave nun erklärt, warum der Entwickler kein eigenständiges Standalone-Remake daraus macht: "Wir wollten den Spielern die Nostalgie für das erste Diablo näherbringen", so Lagrave. "Wir wollten, dass jeder das spürt, was wir spürten, als wir Diablo spielten. In den vergangenen Jahren haben wir eine Menge tolle Inhalte einfach so veröffentlicht - wir haben keinen Grund gesehen, warum wir das hier nicht genauso handhaben sollten."



Im Rahmen ihres Blizzcon-Panels hatten die Entwickler von Blizzard erläutert, dass es sich bei dem Remake von Diablo 1 um ein spezielles, jährlich stattfindendes Event handeln soll, das zeitlich auf vier Wochen begrenzt ist. Gebiete, Monster und Events aus Diablo 1 sollen getreu der Vorlage aus dem Jahr 1996 nachgebildet worden sein - Veteranen sowie Neulinge sollen sich also munter durch 16 Dungeon-Level und vier Endbosse schnetzeln dürfen. Schon in dieser Woche soll das Jubiläums-Update zu Diablo 3 auf den Testserver aufgespielt werden. Für weitere Informationen zu Diablo 3 besucht ihr unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: PC Gamer