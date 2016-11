Diablo 3: Diablo-"Remake" angekündigt - Nekromant wird neue Klasse

Um das 20. Jubiläum der Diablo-Serie zu feiern, hat sich Blizzard etwas ganz Besonderes einfallen lassen - und zwar nicht Diablo 4, aber etwas, das trotzdem cool ist. Blizzard erstellt ein Remake des ersten Diablos und zwar in Diablo 3. Ihr werdet nach Tristram reisen und dort die 16 Levels der Kathedrale erkunden. Dort stellt ihr euch nicht nur Horden an Monstern, sondern überdies den vier ursprünglichen Bossgegnern "der Schlächter", der Skelettkönig und Lazarus sowie Diablo selbst! Das Update unter dem Namen "The Darkening of Tristram" soll eine Retro-Spielerfahrung darstellen. Dazu wird Blizzard die bekannte Musik aus dem Original zurückbringen und die Grafik mit speziellen Filtern mit einer Art Körnigkeit versehen, um einen Retro-Look zu erschaffen. Laut Blizzards Frank Pearce soll dies vor allem für diejenigen die ideale Art darstellen, Diablo 1 zu erleben, die das Original nie gespielt haben, denn die Gebiete, Monster und Events von Diablo 1 werden getreu der Vorlage nachgebildet. Das Jubiläums-Update zu Diablo 3 wird schon in der kommenden Woche auf den Testserver aufgespielt.

Außerdem stellte Blizzard nun offiziell den Nekromant als neue Klasse vor. Viele Legenden ranken sich um die mysteriösen Priester von Rathma, welche außerhalb ihres Ordens nur als Nekromanten bezeichnet werden. Tief verborgen in den Dschungeln von Kehjistan trainieren sie, die Balance zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten. Die Totenbeschwörer beziehen ihre Kraft aus dem Tod. Sie beschwören gefallene Krieger, um mit einer Legion aus Untoten die Feinde zu vernichten oder sie rufen einen Blutgolem herbei, der an ihrer Seite kämpft. Außerdem sind sie in der Lage, Leichen explodieren zu lassen und erhalten spezielle legendäre Items, darunter die klassenspezifische Sense. Die neue Klasse wird im Rahmen des "Rückkehr des Totenbeschwörers"-Updates 2017 für die PC- und Konsolenversionen von Diablo 3 verfügbar sein. Das Paket, dessen Preis aktuell noch nicht feststeht, enthält den Charakter, einen Gefährten, zwei Charakterplätze, zwei Beutetruhenfächer, ein Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel.



Im kommenden Jahr sollen außerdem die beiden neuen Zonen Schleiermoor und der Tempel der Erstgeborenen kostenlos in das Spiel integriert werden. Das Schleiermoor ist ein raues, unwirtliches Land, das seit Jahrhunderten verlassen ist. Doch unter den Nebelschwaden regt sich etwas und eine finstere Präsenz breitet sich im Land aus. Der Tempel der Erstgeborenen stellt ein antikes Monument dar, welches den ersten Nephalem gewidmet ist. Der Tempel liegt versteckt, tief unter der Oberfläche von Sanktuario und blieb bis jetzt unentdeckt.

Zusätzlich erklärte Blizzard, dass Saisons auf PC und Konsole in Saison 10 gleichzeitig ausgetragen werden und die Saisonreise und Bestenlisten sowie alle Belohnungen und Accessoires enthalten.

Blizzard gab zu verstehen, dass man sich noch sehr lange um Diablo kümmern werde.