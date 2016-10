Die Spekulationen um Neuigkeiten zur Diablo-Reihe gewinnen kurz vor der Blizzcon 2016 an Fahrt. Angeheizt werden die Mutmaßungen derzeit von einem neuen T-Shirt, das sich seit kurzem über den Online-Shop von Blizzard bestellen lässt. Der Grund: Blizzard verkauft das Shirt mit dem Titel "Realms of Evil" und dem Hinweis, dass es sich um ein exklusives Blizzcon 2016-Produkt handelt. Fans vermuten: Das Shirt steht im Zusammenhang mit einer neuen Ankündigung aus dem Diablo-Universum. Der Titel "Realms of Evil" würde demnach perfekt zu einem möglichen Addon für das aktuelle Diablo 3 passen. Es wäre nach Reaper of Souls die zweite Erweiterung, die für das Action-Rollenspiel erscheint.

In den Spekulationsbrunnen werfen Fans außerdem mögliche HD-Remakes von Diablo 1 und Diablo 2. Völlig abwegig scheinen die nicht zu sein: Bereits in der Vergangenheit kamen immer wieder Gerüchte auf, wonach Blizzard die ersten beiden Spiele der Reihe um den Höllenfürst neu auflegt. Ebenfalls möglich: Blizzard bereitet einen umfangreichen Patch mit neuen Inhalten für Diablo 3 vor. Unwahrscheinlicher: "Realms of Evil" weist auf Diablo 4 hin, einem völlig neuen Ableger der Diablo-Serie. Dagegen spricht der T-Shirt-Aufdruck, der klar an Diablo 3 angelehnt ist. Welche der Spekulationen sich schließlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Was glaubt ihr? Weist das Shirt auf Neuigkeiten zu Diablo hin? Oder interpretieren Fans zu viel in das Realms of Evil-Shirt? Die Auflösung dürfte es am 4. oder 5. November geben, wenn die Blizzcon 2016 ihre Pforten öffnet.