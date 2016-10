Diablo 3: - Saison 8: Die wichtigsten Infos vor dem Start

Kommende Woche beginnt in Diablo 3 bereits in die 8. Saison. Eine von Blizzard nun bereits vorab veröffentlichte Vorschau enthält die wichtigsten Infos. So wird es in Saison 8 wieder neue kosmetische Belohnungen geben. Darunter ein Satz von Andriels Flügeln. Serienkenner hatten mit der nicht umsonst so genannten "Herrin der Qual" in Diablo 2 das zweifelhafte Vergnügen. Als Belohnung der Saisonreise winken dieses Mal bis zu zehn weitere Beutetruhefächer.

Neue Saisonspezifische Errungenschaften gibt es natürlich ebenfalls. Im Hardcore-Modus kann beispielsweise, erstmals seit Saison 2, das Achievement "Herz eines Löwen" (Lionhearted) freigeschaltet werden. Außerdem kehren auch "Portalomanie" (Years of War) und "Dynastie" (Dynasty) zurück. Zu guter Letzt kann durch den erfolgreichen Abschluss bestimmter Etappen der Saisonreise ein Teil eines Klassensets in Form von Haedrigs Geschenk abgestaubt werden. Der genaue Starttermin für Diablo 3 - Saison 8 ist der 21. Oktober, um 17 Uhr.

