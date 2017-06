Diablo 3: Preis und Termin für den Totenbeschwörer-DLC bekannt

Seit einigen Monaten ist die kommende Totenbeschwörer-Klasse für Diablo 3 im Rahmen einer geschlossen Beta-Phase spielbar. In den vergangenen Wochen hat Entwickler Blizzard unter anderem die Intro-Sequenzen für den männlichen und weiblichen Necromancer veröffentlicht. Anfang des Monats hat das Team zudem bekannt gegeben, dass der Totenbeschwörer gemeinsam mit Patch 2.6.0 an den Start gehen wird. Nun hat Blizzard den offiziellen Termin für die Veröffentlichung sowie den Preis der "Rise of the Necromancer"-Erweiterung für Diablo 3 mitgeteilt.

Demnach wird der Necromancer bereits in der kommenden Woche ab dem 27. Juni 2017 für einen Preis von 14,99 Euro zur Verfügung stehen. Neben der neuen Klasse werden weitere Charakterslots, Truhen-Fächer sowie kosmetische Inhalte zum Spiel hinzugefügt. Der DLC wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den entsprechenden Stores erhältlich sein. Konsolen-Spieler dürfen sich zudem auf eine neue Eternal Collection von Diablo 3 freuen. Das Paket beinhaltet die Diablo 3: Ultimate Evil Edition sowie die "Rise of the Necromancer"-Erweiterung für einen Preis in Höhe von 39,99 Euro. Weitere Meldungen und Videos zu Diablo 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Blizzard