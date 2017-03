Diablo 3: Patch 2.5.0 für PC und Konsolen jetzt zum Download

Blizzard hat Patch 2.5.0 für Diablo 3 veröffentlicht. Das Update steht für PC, PS4 und Xbox One zum Download bereit. An Bord sind zwei von der Community lang gewünschte Features: die Rüstkammer für bis zu fünf verschiedene Charakter-Builds und spezielle Lagerplätze für Handwerksmaterialien. Außerdem hat Blizzard die Klassen Kreuzritter und Barbar überarbeitet, Änderungen bei zahlreichen Gegenständen vorgenommen und die Anforderungen im Abenteuermodus angepasst. Daneben wurden natürlich auch noch vorhandene Bugs behoben. Die kompletten (deutschsprachigen) Patch Notes könnt ihr unter dem Quellenlink nachlesen.

Am 31. März beginnt dann die inzwischen 10. Saison. Um teilnehmen zu können, muss sich Diablo 3 auf dem aktuellsten Versionsstand befinden. Patch 2.5.0 ist also zwingend zu installieren. Mitmischen in der neuen Saison dürften erstmals auch Konsoleros. Blizzard wird das Seasons-Feature endlich auch auf PS4 und Xbox One freischalten, nachdem PC-User Diablo 3 schon seit beinahe zwei Jahren auf diese neue Art und Weise erleben dürfen. Alle weiteren News und Infos zum Action-Rollenspiel findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Diablo 3.

Quelle: Battle.net