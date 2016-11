Seit gestern ist Patch 2.4.3 für Diablo 3 auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) verfügbar. In finaler Form soll das Update im Januar des kommenden Jahres verfügbar sein. Laut dem allerdings nur vorläufigen Changelog ergänzt Patch 2.4.3 unter anderem ein spezielles Geburtstags-Ereignis. In The Darkening of Tristram können Spieler im Abenteuermodus noch einmal miterleben, wie die Finsternis vor inzwischen fast 20 Jahren ihre Klauen nach dem Dorf Tristram ausgestreckt hat. Damals ist Diablo (1) erschienen. The Darkening of Tristram ist eine Art Remake.

Außerdem ergänzt Diablo 3 - Patch 2.4.3 unter anderem die beiden Gebiete The Shrouded Moors und Temple of the First Born mit neuen Gegnern und Legendaries. Daneben hat Blizzard natürlich wieder zahllose Änderungen am Balancing vorgenommen und noch vorhandene Bugs gefixt. Auch auf der Hardware-Seite hat sich etwas getan. Diablo 3 unterstützt nun die Corsair Utility Engine. Beleuchtete Tastaturen des Peripherieherstellers reagieren nun auf bestimmte Vorkommnisse im Spiel. Das ist aber natürlich bei Weitem nicht alles. Das komplette Changelog findet ihr unter dem Quellenlink, direkt bei Blizzard.

Quelle: Blizzard