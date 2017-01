Diablo 3: Neuerungen von Jubiläums-Patch 2.4.3 im Video vorgestellt

In Kürze erscheint Patch 2.4.3 für Diablo 3 in finaler Form. Einen exakten Termin hat Blizzard Entertainment nach wie vor nicht genannt. Bereits seit November des vergangenen Jahres ist das Update auf dem öffentlichen PTR-Testrealm verfügbar. Deshalb sind wir über die Neuerungen und Änderungen bereits weitestgehend im Bilde. In einem neuen Video stellen Lead Game Designer Kevin Martens sowie die beiden Senior Game Designer Zaven Haroutunian und Joe Shely die einzelnen Inhalte nochmals ausführlich vor.

Highlight des Jubiläums-Patches für Diablo 3, die Reihe feiert in diesem Jahr bekanntlich ihren 20. Geburtstag, ist sicherlich The Darkening of Tristram. Diese Retro-Hommage, Blizzard selbst spricht von einem "atmosphärisch audiovisuellen Spektakel", an den allerersten Serienteil aus dem Jahr 1996 wird allerdings nur im Januar verfügbar sein. Außerdem bringt Patch 2.4.3 Änderungen bei einigen legendären Gegenständen und den großen Nephalemportalen mit sich. Neue begehbare Gebiete gibt es ebenfalls. Zudem wurden weitere Bugs gefixt. Details und die kompletten Patch Notes findet ihr unter den Quellenlink. Weitere News und Infos gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Diablo 3.

Quelle: Blizzard