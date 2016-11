Vor 20 Jahren erschien mit Diablo eines der einflussreichsten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Um den runden Geburtstag zu feiern, macht Blizzard den Fans ein besonderes Geschenk: Im Januar 2017 startet in Diablo 3 das Event "Finsternis in Tristram", das mutige Abenteurer in einen an das Debütspiel angelehnten 16-stöckigen Dungeon schickt.

Damit endet die nostalgischen Erinnerungsreise jedoch nicht. Denn auch die Rückkehr des Necromancers steht im nächsten Jahr bevor. Die populäre Klasse aus Diablo 2 wird schon bald Spielern von Diablo 3 zugänglich gemacht - gegen einen bisher unbekannten Kaufpreis. Darüber hinaus enthüllte Blizzard mit der Rüstkammer ein praktisches Werkzeug zum bequem Wechsel von Ausrüstungen und Fähigkeiten.

Zu allen oben genannten Features gab Blizzard im Zuge eines Entwickler-Panels konkrete Details preis, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben. Noch mehr Einzelheiten folgen womöglich im nächsten Panel am Samstag, den 5. November 2016. Wir werden diesen Artikel dann gegebenenfalls um neu gewonnene Informationen ergänzen.



Necromancer - Alles zur neuen Klasse

Mit dem Necromancer kommt eine neue spielbare Klasse in Diablo 3 hinzu. Wie schon bei den anderen Helden könnt ihr zwischen einem männlichen und weiblichen Totenbeschwörer frei wählen. Vom bereits bekannten Hexendoktor unterscheidet sich der Necromancer laut Blizzard nicht nur thematisch, sondern auch in puncto Spielweise. Totenbeschwörer nutzen Blut- und Knochenmagie, um ihre Widersacher auszuschalten.

Der Necromancer lässt Golems und Skelette an seiner Seite kämpfen, kann aber außerdem noch Flüche sowie Knochen- und Blutmagie wirken. Quelle: Blizzard In diesem Zusammenhang beschwören sie etwa Golems herbei und wirken mächtige Flüge. Einige Fähigkeiten des Necromancers hat Blizzard direkt aus dem Vorgänger Diablo 2 adaptiert, hierzu zählen etwa Blutgolem rufen, Kadavarexplosion, Knochenspeer und Skelette erschaffen. Ersteres Wesen kann der Totenbeschwörer direkt kontrollieren. Es kommen aber auch neue Skills wie Blood Rush hinzu, eine Art Kurzstrecken-Teleportation, um Hindernisse zu überwinden.

Eigens für den Totenbeschwörer kreiert Blizzard normale, legendäre und klassenspezifische Ausrüstungsgegenstände wie etwa eine Sense. Auch bis zu vier Sets, die das Gameplay mit dem Necromancer maßgeblich beeinflussen, finden einen Weg ins Action-Rollenspiel. Für eine furchterregende Wirkung des Totenbeschwörers auf dem Schlachtfeld sorgen zwei Rüstungsstile, aufteilt in jeweils drei Aussehen Classic, Sacrifice, Aristrocratic bzw. Reanimation, Blood und Bone.

Der Zugang zum Necromancer ist jedoch nicht gratis. Interessierte müssen sich das sogenannte "Rise of the Necromancer Pack" zu einem noch nicht enthüllten Preis kaufen. Besagtes Bundle enthält neben der neuen Heldenklasse auch ein Haustier, jeweils zwei zusätzliche Charakter-Slots und Ablageflächen in der Beutetruhe, einen Porträtrahmen, Wimpel und Wappen. Den Erscheinungstermin gibt Blizzard grob mit der zweiten Jahreshälfte 2017 an.

Diablo 1 Remake-Dungeon - Voll Dröhnung Retro

Der Jubiläums-Dungeon kommt schon mit Patch 2.4.3 in Diablo 3. Auf den öffentlichen Testservern soll das Update "Finsternis in Tristram" bereits kommende Novemberwoche aufgespielt werden. Als offiziellen Release-Termin gibt Blizzard grob den Januar 2017 an. Finsternis in Tristram ist ein zeitlich befristetes Event, das jedoch jährlich im Januar wiederkehren soll. Helden reisen über ein Portal in den Ruinen von Alt-Tristram in das 16-stöckige Gewölbe. Nicht ohne Grund beschreibt Blizzard das Update als nostalgische Reise, denn das Verließ ist an die Dungeons im Ur-Diablo angelehnt.

Schatten in der Dunkelheit: Der Retro-Dungeon ist düster gehalten, eben ganz wie im Ur-Diablo. Quelle: Blizzard Spieler dürfen sich auf die Rückkehr bekannter Kreaturen, Musik und Level des Originalspiels freuen. Bosse wie der Butcher und Skelettkönig Loric wurden für den Jubiläums-Dungeon optisch generalüberholt, damit sie ihren Vorbildern aus Diablo 1 besser entsprechen. Für den nostalgischen Retro-Look sorgen zusätzlich Grafik- und Audio-Filter. Außerdem könnt ihr euch im Dungeon nur acht Richtungen fortbewegen, was dem Kacheln-ähnlichen Aufbau des ersten Diablo nahe kommt. Auch die Anzeigen von Fähigkeiten, der Gesundheit und Mana in der unteren Bildschirmhälfte hat Blizzard einen Retro-Anstrich verpasst.

Wer alle 16 Stockwerke erfolgreich meistert, bekommt den außergewöhnlichen Sockel-Edelstein "Red Soul Shard". Zur Erinnerung: Das ist jenes Schmuckstück, das Helden wahnhaft werden lässt und schließlich in den Dämonenfürsten Diablo verwandelt. Dies wiederum spiegelt sich in den Boni des Edelsteins wieder. Neben dem Stein gibt's als Belohnung außerdem zwei neue Porträtrahmen, ein Banner, ein Butcher Haustier, die Waffe Butchers Sichel, zwei Transmogs und Wirts Holzbein (denkt ihr auch ans Kuhlevel?). Anders als beim Necromancer ist der Zugang zum Retro-Dungeon komplett kostenlos. Ihr benötigt lediglich Diablo 3 inklusive Reaper of Souls.

Umkleidekabine: Mit wenigen Handgriffen lassen sich in der neuen Rüstkammer bis zu fünf Charakter-Builts speichern. In Wechsel ist dann pfeilschnell möglich. Quelle: Blizzard

Rüstkammer, Crafting-Interface, neue Gebiete

Auf vielfachen Wunsch der Community führt Blizzard im kommenden Jahr die Rüstkammer in Diablo 3 ein. Diese ermöglicht euch das Speichern von bis zu fünf Charakterkonstellationen. Das schließt aktive wie passive Fähigkeiten, die Ausrüstung, Eigenschaften von Kanais Würfel und legendäre Edelsteine ein. Einmal in der Rüstkammer hinterlegt, könnt ihr bequem zwischen euren Charakter-Bausets hin- und herwechseln. Dadurch fällt es einfacher, sich auf spezifische Herausforderungen im Spiel einzustellen.

Um Helden einen besseren Überblick über ihre gesammelten Crafting-Materialen zu verschaffen, hat Blizzard zudem ein spezielles Interface-Fenster entworfen. Das Entfernen von Edelsteinen aus Sockeln wird künftig außerdem kostenfrei möglich sein. Ebenfalls für 2017 geplant, ist die Einführung zwei neuer Zonen Schleiermoor und Tempel der Erstgeborenen. Die beiden neuen Gebiete stellt Blizzard gratis zur Verfügung. Die bekannten Saisons starten mit Staffel 10 nun erstmals auch auf den Konsolen. Alle Vorteile der PC-Version wie Saisonreise und Bestenlisten inklusive Belohungen sind enthalten.

Auch für Beutejäger, die sich in Rifts durch Monster schnetzeln, gibt es eine erfreuliche Neuankündigung: 2017 sollen sogenannte Challenge Rifts verfügbar sein. Details hierzu wird Blizzard in Kürze bekanntgeben.