Das Entwicklerteam von Blizzard arbeitet derzeit an der Veröffentlichung der kommenden Erweiterung "Rise of the Necromancer" für Diablo 3. Wie es aussieht, könnte es in diesem Zuge für interessierte Konsolen-Diablo-Neueinsteiger gleich eine Neuveröffentlichung anstehen. Die amerikanische ESRB (Entertainment Software Ratings Board) hat eine sogenannte Diablo 3: Eternal Collection mit einem Mature-Rating versehen. Die Sammlung soll für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zu vermuten ist, dass der Totenbeschwörer-DLC in dieser Fassung bereits enthalten ist. Ein Release-Termin steht allerdings noch nicht fest.

Zuletzt veröffentlichte Blizzard eine Ultimate Evil Edition von Diablo 3 für die Konsolen. Aktuell befindet sich die im November angekündigte Totenbeschwörer-Klasse noch in der geschlossenen Beta-Phase. Veröffentlicht werden soll der Totenbeschwörer mit Patch 2.6.0 für Diablo 3. Weitere Meldungen und Videos zu Diablo 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers