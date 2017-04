Blizzard arbeitet mit Hochdruck an neuen Inhalten für Diablo 3. Nachdem kürzlich mit Update 2.50 neue Inhalte zum Spiel hinzugefügt und die bereits zehnte Saison gestartet wurde, dürfen sich alle Spieler in der zweiten Jahreshälfte auf eine neue Helden-Klasse freuen. So wird der aus dem zweiten Teil beliebte Totenbeschwörer in das Action-Rollenspiel integriert. Zusätzlich erweitert Blizzard den Abenteuer-Modus mit "Shrouded Moors" und "Temple of the First Born" um zwei brandneue Zonen.

Während die Gebiete kostenlos zur Verfügung stehen, kann der Totenbeschwörer nur als Teil eines DLC-Pakets erworben werden. Im offiziellen Diablo-Blog gab das Entwicklerteam nun bekannt, dass in Kürze die geschlossene Beta-Phase für die rückkehrende Klasse stattfindet. Gemeinsam mit weiteren Inhalten wird der Necromancer im Update 2.6.0 zum Ausprobieren bereit stehen. Entsprechende Einladungen werden demnächst verschickt. Ein Startdatum der Beta wurde noch nicht festgelegt. Weitere Meldungen und Videos zu Diablo 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Blizzard