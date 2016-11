Die Blizzcon 2016 hatte für Diablo-Fans zwar nicht die erhoffte Ankündigung des vierten Teils zu bieten, doch immerhin hatte Blizzard dafür zwei Trostpflaster im Gepäck: Neben dem (kostenpflichtigen) Totenbeschwörer als siebte Klasse wird Diablo 3 auch um einen speziellen Jubiläumsevent namens The Darkening of Tristram erweitert. Als eine Art Remake soll darin das komplette Diablo 1 von 1996 spielbar sein. Zwar müssen Kenner des Originals auf viele schöne Details verzichten, doch dafür hat Blizzard auch ein paar Neuerungen eingebaut.

Dazu zählt etwa das neue Pet "Royal Calf", ein kleine Kuh, die uns auf Schritt und Tritt folgt. Das Kälbchen bekommen wir aber nicht einfach ausgehändigt, stattdessen müssen wir eine kleine Rätselkette meistern und dazu verschiedene Items auftreiben. Wie genau die Schnitzeljagd im alten Tristram abläuft und wie ihr am Ende das neue Pet erhaltet, haben wir für euch komplett im kommentierten Video-Guide festgehalten. Ihr findet das Video hier in dieser Meldung. Viel Spaß beim Nachspielen!



03:04

Hinweis: The Darkening of Tristram ist derzeit nur auf dem öffentlichen Testserver (PTR) spielbar. In Kürze soll der Patch aber auch auf den regulären Spielservern verfügbar sein. Aber Vorsicht: Der Retro-Event mit dem Remake von Diablo 1 wird voraussichtlich nur jeden Januar verfügbar sein - dazwischen bleiben die Tore zu Alt-Tristram verschlossen!

