Diablo 3: Ende von Season 10, Patch mit Totenbeschwörer vor Season 11? 

Eine weitere Diablo-Saison neigt sich dem Ende zu. Blizzard veröffentlichte nun die offiziellen Endzeiten der 10. Season, in Europa ist am Freitag den 23. Juni um 17:00 Schluss. Auch für dieses Saison gibt es wieder haufenweise Belohnungen abzugreifen: Alle Spieler, die mit einem Charakter Stufe 70 erreicht haben, erhalten ein exklusives Transmog-Teil für die Schultern und den Kopf des Charakters. Mit dem Ende der 10. Saison werden außerdem alle Bestenlisten gelöscht, erst mit dem Start der nächsten Season könnt ihr euch wieder die Bestenliste hocharbeiten. Darüber hinaus werden alle saisonalen Charaktere in nicht-saisonale Charaktere umgewandelt.

Das Ende der 10. Season scheint außerdem die perfekte Zeit für die Veröffentlichung von Patch 2.6.0. mit dem passenden DLC "Rückkehr des Totenbeschwörers". Der Patch würde unter anderem den Totenbeschwörer als neue Klasse ins Spiel implementieren. Große Patches veröffentlicht Blizzard für Diablo meist zwischen zwei Seasons, die einmonatige Pause bis zum Start von Season 11 am 20. Juli scheint also der perfekte Zeitraum für die Veröffentlichung des neuen DlCs. Bisher sind jedoch weder Preis noch genaues Veröffentlichungsdatum des DLCs bekannt.

Quelle: Blizzard-Blog