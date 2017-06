The Swords of Ditto: Devolver kündigt Action-RPG mit Zelda-Anleihen an

Devolver Digital hat heute, wenige Tage vor Beginn der E3 2017 (13. bis 15. Juni), The Swords of Ditto angekündigt. Die vollständige Enthüllung findet dann auf der Messe in Los Angeles statt. Devolver veranstaltet in diesem Jahr erstmals ein eigenes E3-Event. Los geht's am 12. Juni, um 7 Uhr deutscher Zeit. Die sogenannte "The First Ever Second Pre Pre Show" endet erst wieder um 18 Uhr, dauert also satte elf Stunden! Nur auf The Swords of Ditto zu warten dürfte sich dementsprechend eher nicht lohnen.

Doch was ist The Swords of Ditto eigentlich? Es handelt sich um ein "kompaktes" Action-Rollenspiel. Gemeinsamkeiten zu Nintendos The Legend of Zelda sind schwerlich zu übersehen Der beziehungsweise die Spieler, es gibt nämlich auch einen Koop-Modus für zwei Spieler, haben die Aufgabe eine Insel vom Bösen zu befreien. Jedes Abenteuer soll dabei "einzigartig" ausfallen, was prozedural generierte Umgebungen vermuten lässt. The Swords of Ditto ist beim bislang unbekannten Studio One Bit Beyond in der Mache und soll Anfang 2018 für PC und PS4 erscheinen.