Deutscher Entwicklerpreis 2016: Verleihung am 7. Dezember im Livestream - das steckt dahinter

Der Deutsche Entwicklerpreis hat Tradition: Seit 2004 zeichnet eine namhafte Jury die besten Videospiele aus dem deutschsprachigen Raum (DACH) mit dem Entwicklerpreis aus. Damit zählt der Deutsche Entwicklerpreis zu den ältesten Auszeichnungen in der Region. Veranstalter ist Aruba Events, die auch die Entwicklerkonferenz für Games Quo Vadis arrangieren. Der Jury für den Deutschen Entwicklerpreis gehören Experten mit langjähriger Erfahrung in der Branche an, darunter etwa Journalisten, Unternehmensberater und Professoren.

Bekannte Publisher wie Electronic Arts, Microsoft und Ubisoft, Redaktionen wie gamesbusiness.de, aber auch Gesellschaften und Kanzelein unterstützen die Veranstaltung als Partner oder Sponsor. Für Transparenz sorgt auch das klare Regelwerk. Für den Preis zugelassene Spiele müssen ausnahmslos in Deutschland, Österreich oder der Schweiz entwickelt oder produziert worden sein und dürfen etwa keine politisch radikalen oder diskriminierenden Inhalte enthalten. Die vollständigen Einreichungskriterien stehen auf der offiziellen Webseite für alle Interessierten zur Ansicht bereit.

Um an dem Deutschen Entwicklerpreis teilzunehmen, muss das jeweilige Spiel ferner vor dem Jurytreffen (in der Regel Mitte Oktober) erschienen sein und die Testversionen fristgerecht bei den Mitgliedern eingegangen sein. Im Anschluss daran treffen die Juroren eine Vorauswahl und legen die Nominierten für Kategorien wie "Beste Grafik" und "Innovationspreis" fest. Die schlussendlichen Gewinner werden im Rahmen einer großen Gala bekanntgegeben. Das hohe Maß an Professionalität trug dazu bei, dass der Deutschen Entwicklerpreis in den Vorjahren an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewann. Im Vorjahr verfolgten über 500 Gäste die Preisverleihung im Dock One in Köln, bei der Gewinner in 20 Kategorien geehrt wurden.



Der Deutsche Entwicklerpreis im Jahr 2016

Auch 2016 wird der Deutsche Entwicklerpreis an die besten deutschen Spiele der vergangenen zwölf Monate verliehen. Entwickler aus dem deutschsprachigen Raum hatten bis zum 30. September 2016 die Gelegenheit, ihre Spiele bei der Jury einzureichen. Mittlerweile stehen die Nominierten für die insgesamt 21 Kategorien fest. Die Gewinner werden am 7. Dezember 2016 im Palladium, Köln gekürt. Hauptsponsor des Deutschen Entwicklerpreises in diesem Jahr ist der Elektrofachmarkt Expert. Wer live bei der Preisverleihung dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig um ein Ticket bemühen - das Kontingent ist limitiert, die Preise beginnen ab 49 Euro (zzgl. Gebühren & Mehrwertsteuer). Alternativ könnt ihr der Veranstaltung auch über den eingebetteten Live-Stream verfolgen.

