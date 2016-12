Am gestrigen 7. Dezember 2016 war es wieder soweit: Im Rahmen der alljährlichen Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises wurden auch für das Jahr 2016 wieder herausragende Spiele für Spielideen, technische Innovationen und spielerische Qualitäten geehrt - in zahlreichen, verschiedenen Kategorien. Als großer Gewinner des Abends darf der deutsche Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment aus Hamburg genannt werden, der gemeinsam mit Entwickler Mimimi Productions für das Strategiespiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun in den Kategorien Bestes Game Design, Bestes PC/Konsolen-Spiel und Bestes deutsches Spiel geehrt wurde.

Zudem gewann Daedalics Silence: The Whispered World 2 in den Kategorien Beste Story, Bester Sound und Beste Grafik. Daneben erhielt das Unternehmen jeweils einen Preis in der Kategorie Beste Marketing Kampagne für die Marketing-Tour des Rollenspiels Deponia Doomsday und für das WTF des Jahres, ebenfalls für Deponia und den exklusiven Erstverkauf in der Computer Bild Spiele. In der Kategorie Bestes Mobile Game gewann außerdem Skyhill von Mandragora und Daedalic Entertainment.

Das Frankfurter Entwicklerhaus Crytek, das mit seiner Crysis-Reihe in früheren Jahren abräumen konnte, glänzte in diesem Jahr nur noch in technischen Bereichen - in den Kategorien Beste technische Leistung und Beste VR/AR Experience mit dem Spiel The Climb. Alle weiteren Gewinner des Deutschen Entwicklerpreises 2016 und die Sieger des ebenfalls verliehenen Blue Byte Newcomer Awards entnehmt ihr unserer Übersicht:

Kategorie Spiel / Gewinner Studio, Publisher Beste PR-Einzelaktion Safety First! JCO, Headup Games Beste Marketing-Kampagne Deponia Doomsday Tour Daedalic Entertainment Bester Publisher Tivola Publishing - Bestes Game Design Shadow Tactics: Blades of the Shogun Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Bester Sound Silence Daedalic Entertainment Beste Story Silence Daedalic Entertainment Beste Grafik Silence Daedalic Entertainment Beste Technische Leistung The Climb Crytek Beste VR/AR Experience The Climb Crytek Bestes Studio - präsentiert von BIU.Dev Mimimi Productions - Sonderpreis für soziales Engagement - präsentiert von Gaming-Aid Engagement im Rahmen der German Dev Days und für die Familie des verstorbenen Frank Fitzner Stefan Marcinek Innovationspreis AirConsole N-Dream Bestes PC/Konsolen-Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Bestes Online Game Portal Knights keen games Bestes Mobile Game Skyhill Mandragora, Daedalic Entertainment Bestes Indie Game - präsentiert von InnoGames The Lion’s Song Mi'pu'mi Games Hall of Fame Ingo Horn - Händler des Jahres präsentiert von Aktronic, Electronic Arts und Ubisoft Media Markt - Bestes Deutsches Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun Mimimi Productions, Daedalic Entertainment WTF des Jahres Deponia Doomsday: Exklusiver Erstverkauf in der „Computer Bild Spiele“ Daedalic Entertainment Sonderpreis AR/VR (präsentiert von der Stadt Köln) Accounting Crows Crows Crows

Blue Byte Newcomer Award Projekt Hochschule Entwickler/Studententeam 1. Platz Cubiverse MDH München Ludamus 2. Platz Elena MDH Stuttgart Catch A Cat 3. Platz Super Dashmatch Games Academy Berlin BerlinGamesClub



Quelle: Pressemitteilung