Die Nominierungen für den Deutschen Entwicklerpreis 2016 stehen fest. Als klare Favoriten ins Rennen gehen Deponia Doomsday (Daedalic Entertainment) und Die Zwerge (King Art Games) mit elf beziehungsweise sechs Nominierungen. Ebenfalls Chancen auf den einen oder anderen Award ausrechnen dürfen sich unter anderem Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Everspace, Silence, The Climb, Assassin's Creed Identity, Crazy Machines 3, Portal Knights und Champions of Anteria. Die komplette Liste mit allen Nominierungen findet ihr unter dem Quellenlink.

Verliehen wird der Deutsche Entwicklerpreis 2016 am 7. Dezember im Kölner Palladium. Moderiert wird die Gala von Uke Bosse (Rocketbeans TV). Als Showacts sind unser ehemaliger Mitarbeiter Ahmet Iscitürk sowie Jan "Poki" Müller-Michaelis von Daedalic mit seiner Band "Baumann, Bergmann, Pokinsson" dabei. Tickets sind noch erhältlich und kosten 99 Euro. Diese gewähren auch Einlass zum Entwicklerpreis-Summit im MediaPark Köln, der am Morgen desselben Tages stattfindet.

Quelle Deutscher Entwicklerpreis