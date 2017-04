Deutscher Computerspielpreis: Jury wehrt sich gegen Vorwürfe

Während der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2017 lehnte das Entwicklerstudio Mimimi Productions den Preis für Bestes Game Design des Spiels Shadow Tactics ab, was nun das gesamte Event in einem schlechten Licht dastehen lässt.

Während zunächst nichts über die Gründe bekannt war, warum Mimimi Productions den Preis und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro ablehnte, stellte sich so nach und nach heraus, dass es offenbar Unstimmigkeiten bei der Jurywahl gegeben hat. Die Wahl sei nicht "vernünftig" durchgeführt worden. Der GAME Bundesverband, einer der Mitveranstalter des DCP, gab zunächst intern, dann aber auch öffentlich ebenfalls zu bedenken, dass Enthaltungen und die Stimmen von abwesende Jury-Mitgliedern nicht mitgezählt wurden, was von einigen Entwicklerstudios kritisiert wurde. Wäre die Wahl anders ausgegangen, wenn alle Stimmen hätten gezählt werden müssen? Eine neue Abstimmung wurde abgelehnt.

Die Jury weist die Vorwürfe nun aber zurück. Die Abstimmung sei völlig demokratisch und normal verlaufen. Niemand aus der Jury hätte bei der Abstimmung ein schlechtes Gefühl gehabt und man hätte sich nach einer Diskussion gegen eine Neuabstimmung entschieden. Die ehemalige Chefredakteurin der PC Games und ebenfalls Jurymitglied, Petra Fröhlich, schrieb auf der Website Gameswirtschaft eine Stellungnahme. Hier ein kurzer Auszug:

"Dass in einem Hauptjury-Wahlgang 100 Prozent aller möglichen Stimmen abgegeben werden, ist eher die Ausnahme. Zum einen ist die Jury nicht in allen Wahlgängen vollzählig anwesend, zum anderen gibt es regelmäßig Enthaltungen - etwa bei Interessenskonflikten. So enthalten sich zum Beispiel Professoren, wenn Studenten-Projekte ihrer Hochschule zur Abstimmung stehen. Gleiches gilt für Vertreter von Spieleherstellern, falls sie an einem der nominierten Titel beteiligt sind. Bundestagsabgeordnete huschen zwischenzeitlich für ein Stündchen zum Reichstag oder in die Fraktionen und kehren dann wieder zurück.

Gezählt werden aber stets nur die Handzeichen für ein bestimmtes Spiel, nicht die Abwesenheiten und Enthaltungen. Es gibt also keine Gegenprobe, die Abweichungen aufzeigen könnte. Solange sich mindestens zwei Drittel aller Juroren im Raum befinden und an einem Wahlgang teilnehmen, gilt die Abstimmung als rechtmäßig - an diesem Punkt unterscheidet sich der Computerspielpreis nicht vom Bundestag, Wohnungseigentümerversammlungen oder jedem x-beliebigen Kaninchenzüchterverein."

Mittlerweile steht Mimimi Productions in der Kritik. Ein Mitglied der Jury, das anonym bleiben möchte, glaubt, dass Mimimi es nicht akzeptieren wollte, dass beim Preis für das beste Spiel gegen Shadow Tactics gestimmt wurde und deswegen die große Bühne nutzte, um Missstände in der Vergabepraxis des Deutschen Computerspielpreises darzulegen. Ein anderes Jurymitglied erklärt, dass sich Portal Knights, das Spiel, welches letzten Endes zum besten Spiel gewählt wurde, auch deswegen durchsetzen konnte, weil es eben auf mehreren Plattformen erhältlich ist, was entscheidend für einen Erfolg auf dem internationalen Markt sei.

Letzten Endes bleibt ein etwas fader Beigeschmack, welcher der Preisverleihung nun anhaftet. Für das kommende Jahr sollte vielleicht die Praxis der Stimmabgabe noch mal überdacht werden.

Quelle: Gameswirtschaft