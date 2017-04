Deutscher Computerspielpreis: Portal Knights, Zelda und The Witcher - Die Gewinner 2017

Am Abend des 26. April wurde in Berlin vor über 700 anwesenden Gästen der diesjährige Deutsche Computerspielpreis verliehen. In der wichtigsten Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" konnte sich Portal Knights gegen Shadow Tactics - Blades of the Shogun und On Rusty Trails durchsetzen und den Sieg davontragen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde von der Jury zum "Besten Internationalen Spiel" gekürt. In der Gunst des Publikums, über 30.000 Gamer hatten abgestimmt, lag The Witcher 3: Blood and Wine vorne, nachdem im Vorjahr bereits das Hauptspiel reüssierte.

Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2017 im Überblick:

Portal Knights (Keen Games, Frankfurt am Main / 505 Games, Mailand)

DYO (Fabian Golz, Oliver Langkowski, Josia Roncancio, Ragnar Thomsen, Maximilian Warsinke (HTW Berlin))

She Remembered Caterpillars (Jumpsuit Entertainment, Kassel)

Code 7 - Episode 0: Allocation (Goodwolf Studio, Bonn)

VR Coaster Rides and Coastality App (VR Coaster, Kaiserslautern)

Robinson: The Journey (Crytek, Frankfurt am Main)

Debugger 3.16: Hack'n'Run (Spiderwork Games, Vechta)

Glitchskier (Shelly Alon, Hamburg)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimimi Productions, München / Daedalic Entertainment, Hamburg)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Overwatch (Activision Blizzard)

Uncharted 4: A Thief's End (Sony Interactive Entertainment)

Computerspielemuseum, Berlin