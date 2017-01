In etwa einem Vierteljahr wird wieder der Deutsche Computerspielepreis (DCP 2017) verliehen. Die Bewerbungsfrist für einzureichende Projekte endet an diesem Freitag, dem 27. Januar. Hierzu eingeladen sind nicht nur Entwickler und Publisher, sondern auch Studierende und Schüler. Teilnehmer dürfen auf addiert 550.000 Euro an Preisgeldern hoffen. Für den Gewinn in der wichtigsten Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" winken alleine 110.000 Euro. Zusätzlich zum Preisgeld erhalten die Preisträger des DCP 2017 Unterstützungsleistungen im Gegenwert von 90.000 Euro.

Die Verleihung des DCP 2017 findet am 26. April im Rahmen einer großen Gala im Berliner Westhafen statt. Ausrichter sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie die die beiden großen deutschen Branchenverbände Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) und Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. (GAME). Alle nötigen Informationen zum Bewerbungsprozess und zum weiteren Ablauf findet ihr auf der offiziellen Webseite zum DCP 2017. Folgt hierzu einfach dem Quellenlink.

Hier schon einmal die 14 verschiedenen Kategorien, in denen der DCP 2017 verliehen wird, inklusive Preisgeldern:

Bestes Deutsches Spiel: 110.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 1. Platz: 45.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 2. Platz: 30.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 3. Platz: 15.000 Euro

Bestes Kinderspiel: 75.000 Euro

Bestes Jugendspiel: 75.000 Euro

Beste Innovation: 40.000 Euro

Beste Inszenierung: 40.000 Euro

Bestes Serious Game: 40.000 Euro

Bestes Mobiles Spiel: 40.000 Euro

Bestes Gamedesign: 40.000 Euro

Publikumspreis: undotiert

Bestes Internationales Spiel: undotiert

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel: undotiert

Beste Internationale neue Spielewelt: undotiert

Sonderpreis der Jury: undotiert



Quelle: DCP 2017