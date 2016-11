Telekom offline: Störung auch am Montag - Lösung für betroffene Kunden

Die Störung bei der Telekom hält an - inzwischen liegt jedoch eine vorübergehende Lösung für betroffene Anwender vor. Seit Sonntag berichten Kunden von den Ausfällen; für sie funktionieren weder Telefonie noch Fernsehen und Internet. Noch scheint völlig unklar zu sein, auf welches Problem sich die Netzstörung zurückführen lässt. Über "Telekom hilft" teilte der Support des Unternehmens zunächst mit: "Derzeit kommt es zu Problemen an Telekom-Anschlüssen. Wir arbeiten an der Behebung der Ursache."

Einen Zeitpunkt für die Behebung der Störung konnte die Telekom bislang nicht nennen. "Internet, Telefonie und Fernsehen sind davon betroffen. Wir bitten euch, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wir melden uns bei euch, sobald neue Infos vorliegen", ergänzt der Provider. Medienberichten zufolge sind vor allem Kunden in den Städten Berlin, Hamburg und Frankfurt von den aktuellen Telekom-Störungen betroffen. Auch Anwender aus dem Ruhrgebiet und Bayern melden eine Downtime ihres Anschlusses - alles sei offline. Einen lokalen Schwerpunkt für die Ausfälle konnte die Telekom allerdings nicht ausmachen.

Telekom-Störung: Lösung für Anwender

Wenige Stunden nach der ersten Stellungnahme postete die Telekom eine Zwischenmeldung mit einer vorübergehenden Lösung: "Die Störung besteht weiterhin. Wir empfehlen, den Router kurz vom Stromnetz zu trennen (Netzstecker ziehen). In vielen Fällen sind danach die Probleme behoben." Der Router sollte die Verbindung zum Internet nach einem Aus- und Einschalten wieder herstellen. Ob diese Lösung allerdings für jeden Anwender funktioniert, bleibt abzuwarten.

Heute Morgen meldete die Telekom: "Die überwiegende Mehrheit unserer Kunden kann unsere Dienste uneingeschränkt nutzen, auch unser Netz läuft störungsfrei. Allerdings kommt es seit gestern Nachmittag bei einer ganzen Reihe von Kunden zu Beeinträchtigungen. Betroffen sind rund 900.000 Kunden mit bestimmten Routern. Welche Router genau betroffen sind, wird derzeit noch geprüft."

"Wir bringen ständig neue Lösungen ins Netz ein"

Die Telekom erkennt ein klares Fehlerbild: "Manche erleben zeitweise Einschränkungen oder sehr starke Schwankungen in der Qualität. Es gibt aber auch Kunden, bei denen derzeit gar nichts geht. Aufgrund des Fehlerbildes ist nicht auszuschließen, dass auf Router gezielt Einfluss von außen genommen wurde, mit dem Ergebnis, dass sie sich nicht mehr im Netz anmelden können."

Das Technikteam der Telekom arbeitete die ganze Nacht an einer Lösung des Problems. Betroffenen Nutzern empfehlen sie weiterhin, den Router vom Netz zu nehmen, "auch wenn das gestern womöglich nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Wir bringen ständig neue Lösungen ins Netz ein."

Ergänzend schreibt die Telekom: "Es ist immer wieder zu lesen, dass besonders die Ballungsgebiete betroffen sind. Dem ist nicht so, es gibt keinen lokalen Schwerpunkt. Die Häufung des Fehlerbildes in den Ballungsgebieten ergibt sich aus der Bevölkerungsverteilung und ist somit ausschließlich ein statistisches Ergebnis."

Quelle: Telekom, Abendblatt