Deus Ex: Mankind Divided: ​Update für den Breach-Modus mit neuer Mission

Der Breach-Modus des Action-RPGs Deus Ex: Mankind Divided bietet ein interessantes Spielprinzip. Ihr seid ein Ripper, der wertvolle Firmendaten stehlen muss. In der virtuellen Realität versucht ihr, die sichersten Computersysteme der Welt zu überlisten, um an eure Beute zu kommen. Dabei stellt ihr euch auch immer kniffligeren Herausforderungen. Außerdem ist es möglich, online gegen eure Freunde anzutreten und in den Ranglisten aufzusteigen.

Der Breach-Modus erhielt nun ein neues Update. Dieses enthält:

- Den neuen Missionstyp "Paketlieferung": Ihr müsst ein Paket finden, das im Level versteckt ist, und dieses sicher zum Ausgang transportieren.

- Eine neue Spielwelt mit neun zusätzlichen Maps

- Drei zusätzliche Maps für die bereits bestehenden Spielwelten

- Drei neue Items: Energy-Boost, HP-Boost und Speicherplatz-Boost - jeweils in drei unterschiedlichen

Größen

- Vier neue Premium-Waffen: Scharfschützengewehr, Siege, 3RR0R EM und der Kaboom-Revolver.

- Zwei Premium Ripper-Skins

- Verbesserte Bildschirmanzeigen im Challenge-Modus

- Weitere Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen

Damit sollte der Breach-Modus von Deus Ex doch noch mehr Spaß machen!