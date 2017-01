Deus Ex: Mankind Divided - Preorder-DLC jetzt kostenlos für alle und neuer Patch

Square Enix hat den "Verzweifelte Maßnahmen"-DLC (Originaltitel: "Desperate Measures") nun allen Besitzern von Deus Ex: Mankind Divided kostenlos zur Verfügung gestellt. Bislang hatten darauf nur Vorbesteller und Käufer der sogenannten Day-1-Edition exklusiven Zugriff. Enthalten sind die gleichnamige Bonus-Mission, eine Reihe von Skins, drei (digitale) Bücher, und einige konsumierbare Items. Wir haben den Verzweifelte Maßnahmen"-DLC sogar einem Extra-Test unterzogen. Unserer Begeisterung über das Gebotene hielt sich in Grenzen, so viel sei an dieser Stelle bereits verraten.

Parallel wurde auch ein weiterer Patch für Deus Ex: Mankind Divided veröffentlicht. Das Update auf Spielversion 1.12 (Build 667.0) enthält nur noch kleinere Optimierungen in Sachen Technik, besitzt aber dennoch eine beachtliche Downloadgröße von 2,5 Gigabyte. Das kurze Changelog mit lediglich drei Änderungen findet ihr unterhalb. User-Berichten zufolge leidet Deus Ex: Mankind Divided aber nach wie vor durchaus unter größeren Problemen. Square Enix muss sich in der Kommentarspalte auf Steam deshalb mitunter wenig freundliche Worte gefallen lassen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Deus Ex: Mankind Divided.

Patch Notes zu Deus Ex: Mankind Divided 1.12:

Fixes an issue where the weapon inventory bar would not be saved online.

Fixes some crash issues occurring with specific save files from users.

Quit Game option is now aligned with the other menu options.

