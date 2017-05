Im vergangenen Jahr veröffentlichte Entwickler Eidos und Publisher Square Enix mit Deus Ex: Mankind Divided einen weiteren Ableger der Stealth-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Nach der Ankündigung von Marvels Avengers-Spiel sowie der Entwicklung von Shadow of the Tomb Raider und einem geheimen Guardians of the Galaxy-Titel, gab es Spekulationen, dass das Team von Eidos die Arbeiten an einem potentiellen Deus Ex-Nachfolger vorübergehend und gänzlich eingestellt hat.

Nun heizt Spiele-Kritiker Jim Sterling die Gerüchteküche erneut an. In der aktuellen Ausgabe seines eigenen Podcasts "Podquisition" spricht Sterling über ein Sequel zu Deus Ex: Mankind Divided. Demnach soll sich der Nachfolger bereits während der Arbeiten an Mankind Divided in Entwicklung befunden haben. Laut Sterling wurden einige Mitarbeiter abgezogen, um bei den erwähnten kommenden Projekten mitzuwirken. Das hätte die Entwicklung zwar etwas verlangsamt - Sterlings aktueller Wissensstand ist jedoch, dass weiterhin am Sequel gearbeitet wird. Er erklärt allerdings auch, dass diese Information inzwischen bereits wieder veraltet sein kann. Eine Bestätigung von Entwickler Eidos steht aus. Weitere Meldungen und Videos zu Deus Ex: Mankind Divided findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech