Detroit: Become Human: Releasetermin in 2018 bestätigt

Das heiß erwartete Action-Adventure Detroit: Become Human sollte einem Eintrag in Sonys Releaseliste zufolge in diesem Jahr erscheinen. Doch dieser Eintrag war falsch, wie sich jetzt herausstellte.

Während der E3 bestätigte Quantic Dreams' David Cage, dass das Action-Adventure erst im Jahr 2018 erscheinen wird. Ein genaues Datum konnte er noch nicht nennen. Das Spiel wird aber exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.

Das neue Adventure will einige Experimente wagen, denn wie die Entwickler kryptisch ankündigten, wird der Spieler sowohl der Co-Star der Geschichte sein als auch der Co-Autor und der Co-Regisseur. Man wird wohl ziemlich viele Entscheidungsfreiheiten haben, um die Story in gewisse Bahnen zu lenken. Diese nutzt übrigens Elemente aus der "echten Welt" und thematisiert unter anderem Terrorismus und andere derzeitige reale Probleme. Wie sich das alles spielt, werden wir dann im kommenden Jahr erfahren.

