Detroit: Become Human

Die Grenzen zwischen den Kunstformen Videospiel und Film sind fließend - das predigt unter anderem Quantic-Dream-Chef David Cage, der in der Vergangenheit mit Titeln wie Fahrenheit und Heavy Rain mehr als ein hochgradig filmisches Spielerlebnis ablieferte. Da verwundert es nicht, dass der Entwickler kürzlich im Rahmen einer Londoner Gesprächsrunde des Filmarchiv- und Kulturverbands BFI zu Wort kam. Er sprach unter anderem über die Aspekte der Videospielkreation, die ihm persönlich besonders wichtig sind. So berichtete er von der Begegnung mit einer Frau, welche sich sehr berührt von der Thematisierung der Obdachlosigkeit im Spiel Beyond: Two Souls gezeigt habe. Das Spiel habe sie in eine Zeit ihres eigenen Lebens zurückversetzt, in der sie selbst zwei Jahre lang obdachlos gewesen sei. Cage erzählt:

"Ich war so bewegt davon. Als Kreativer kannst du dir keine kraftvollere Reaktion wünschen als so etwas. Ich denke, es gibt diese Tradition, dass sich Videospiele von der realen Welt abgrenzen und keine echten, gesellschaftlichen Probleme behandeln sollen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt", so Cage. "[...] In den vergangenen Jahren habe ich mehr Kreative gesehen, die anders denken; die realisieren, dass Filme, Bücher, Poesie - jegliche Kunstform - diese Probleme behandeln können, also warum nicht auch Spiele? Warum sollten wir uns immer auf Zombies, Monster oder Dinge fokussieren, die zwar cool sind, aber keine Verbindung zu unserer Welt haben?", fragt Cage, der prognostiziert:



"[...] Ich denke, wir werden mehr Kreative sehen, die versuchen, solche Themen anzusprechen. Es hat etwas sehr Aufregendes an sich, etwas Bedeutsames durch Interaktivität anzusprechen."In der letzten Zeit sei Cage sehr beeindruckt davon gewesen, wie Indie-Entwickler an solche Themen herangehen: "In der Indie-Welt werden die Leute von Leidenschaft angetrieben, also kalkulieren sie nicht so viele Risiken. Sie können in Bereiche vorstoßen, in die nur sehr wenige Triple-A-Entwickler gehen können", erklärt Cage, der deshalb dieser Tage mehr an kleineren als den großen Spielen interessiert sei. Sony sei trotz seines Triple-A-Status' jedoch ein dankenswerter Partner, weil er Quantic Dream Freiräume gebe, die das Studio anderswo nicht bekommen würde.

"Mit Fahrenheit habe ich ein Spiel vorgeschlagen, in dem es um interaktives Geschichtenerzählen geht, um Emotionen, und Dinge, von denen niemand dachte, sie könnten in einem Spiel sein. Emotionen? Dilemmas? Moralische Entscheidungen? Warum sollte man das in einem Videospiel haben wollen? Heute sehen wir in jedem Titel Emotionen - selbst in Actionspielen. Ich sage nicht, dass wir das erfunden haben, aber wir haben da schon sehr früh dran geglaubt", so Cage weiter - ein neues Unterfangen sei eben polarisierend. "Ich würde liebend gerne ein Spiel kreieren, das jeder liebt, aber gleichzeitig würde ich keine Kompromisse machen und dem Markt einfach etwas geben, das er will. Wir könnten alle Egoshooter machen, aber wir haben eine viel aufregendere Industrie, in der die Leute verschiedene Wege erforschen."

David Cage und Quantic Dream arbeiten derzeit an Detroid: Become Human, das frühestens im Jahr 2017 für die PlayStation 4 erscheinen wird. Für weitere Informationen und erstes Trailermaterial besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

Quelle: Gamesindustry via 4Players