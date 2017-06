Detroit: Become Human - Namhafte Schauspieler als Sprecher

Im Laufe seiner Pressekonferenz auf der E3 2017 ließ es sich Sony in der vergangenen Nacht nicht nehmen, neue Eindrücke zum Spiel Detroit: Become Human zu zeigen. Das Spiel kommt vom Entwickler Quantic Dream und damit vom Game Director David Cage, der nach Spielen wie Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond: Two Souls für seine Hybriden aus Videospielen und Filmen bekannt ist.

Da überrascht es nicht, dass der Entwickler für seinen neuen Streich Detroit: Become Human einige namhafte Schauspieler aus der Film- und Serien-Landschaft verpflichtet hat. Kamen euch die Charaktere im neuen Trailer irgendwie bekannt vor? Kein Wunder! Im Interview mit Spielejournalist Geoff Keighley hat David Cage ein wenig über die Besetzung seines neuen Projekts geplaudert.

So basiert der Protagonist Markus auf dem Schauspieler Jesse Williams, den ihr etwa aus der Serie Grey's Anatomy oder den Filmen The Cabin in the Woods und Der Butler kennen könntet. Die Schauspielerin Minka Kelly ist ebenfalls mit von der Partie - auch sie hatte eine Rolle in Der Butler und weiteren Filmen wie 500 Days of Summer.

Detroit: Become Human wird exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt, ist aber auch nach der jüngsten Präsentation noch immer ohne Veröffentlichungsdatum. Für kommende Neuigkeiten haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick, Informationen rund um die E3 2017 findet ihr ebenfalls auf der entsprechenden Seite.

