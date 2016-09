Schatzjäger haben in Destiny: Rise of Iron reichlich zu tun: Sogenannte SIVA-Cluster warten in der nunmehr zweiten Erweiterung darauf, von Hütern erbeutet zu werden - und wir unterstützen euch mit unserem Guide dabei! Die Sammelobjekte schimmern in einem rötlichen Ton, liegen dummerweise aber nicht einfach auf dem Weg herum. Wie schon bei den Kalzifierten Fragmenten in Destiny: König der Besessenen müssen wir stattdessen häufig zu entlegenen und zudem auch noch oftmals schwer zugänglichen Arealen der Spielwelt vorstoßen, um diese Steinchen aufzusammeln.

Der nachfolgende Artikel mit Tipps ist noch unvollständig, wird aber in den kommenden Tagen und Wochen von uns regelmäßig um neu entdeckte Fundorte aktualisiert. Erklärende Kommentare und Screenshots weisen euch den Weg zu den SIVA-Clustern in Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords. Ihr habt Ergänzungsvorschläge oder andere Tricks auf Lager (erfahrt etwa im Khostov Guide, wie ihr an die exotische Auto Rifle gelangt)? Dann nutzt die Kommentarfunktion! Allgemeine Informationen über Destiny und die bewegende Entwicklungshistorie findet ihr auf unserer Themenseite.

SIVA Cluster #1 - Fundort: Der Eiserne Tempel

Destiny: Rise of Iron - Guide zu SIVA-Clustern - Tipps mit Fundorten (3) Quelle: Ziro TV Der erste, entdeckte SIVA-Cluster in Destiny: Rise of Iron befindet sich im neuen Social Hub "Der Eiserne Tempel". Nehmt die äußere linke Treppe, vor der sich der Beutezug-Roboter Micha 99-40 befindet. Etwa auf halbem Weg solltet ihr eine kleine Erhebung bemerken (siehe Screenshot oben), die ihr problemlos mit einem Sprung erreichen könnt. Macht euch nun auf eine lange Kletterpartie gefasst, denn ihr müsst nach oben auf den Berg kraxeln - ohne Doppelsprung und rettende Schwebemanöver ein teils frustrierendes Unterfangen. Stürzt ihr in die Tiefe, ist möglicherweise ein Teil eures Fortschritts dahin! Irgendwann solltet ihr ein Plateau erreichen, wo sich neben einer Kiste noch ein Lagerfeuer befindet. Hier findet ihr auch den eingangs erwähnten SIVA-Cluster. Zur Belohnung gibt's außerdem einen herrlichen Panoramablick über den Eisernen Tempel.

SIVA Cluster #2 - Fundort: Story-Mission "Download Complete" (Mars)

Destiny: Rise of Iron - Guide zu SIVA-Clustern - Tipps mit Fundorten (2) Quelle: Venero TV Startet den Story-Einsatz "Download Complete" auf dem Mars; es ist die vierte Mission der neuen Kampage von Destiny: Rise of Iron. Kämpft euch anschließend bis zum Staubpalast vor. Wenn die Einblendung erscheint, dass ihr eine Dunkelheitszone betreten habt, seid ihr im richtigen Raum.

Befreit die Anlage zunächst von den Kabalen. Anstatt euch anschließend mit dem Geist in die Archive einzuklinken, werft einen Blick auf die rechte Säule mit den großen Bildschirmen (siehe Screenshot oben). Hinter der zentralen Mattscheibe ist ein SIVA-Cluster versteckt. Springt nach oben und greift euch das Teil. Begebt euch anschließend eine Ebene tiefer und lauft um die Säule herum - ein toter Geist ist euer Finderlohn.

Fortsetzung folgt...