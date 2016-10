Destiny: ​Wie man mit Radegasts Andenken Tennis spielt (Video)

Vor kurzem veröffentlichte Bungie die neue Destiny-Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords - ein Addon, das etliche neue Artefakte ins Spiel brachte, darunter das Item "Radegasts Andenken". Besitzt man dieses Artefakt, erlangt man unter anderem die Fähigkeit, mit dem Schwert Energieprojektile zu reflektieren - eine vermutlich ziemlich nützliche Funktion im Kampf, doch offensichtlich auch für allerlei andere Späße missbrauchbar, wie die findigen Achievement Hunter in ihrem YouTube-Video unter Beweis stellen. Die haben sich nämlich im Spiel versammelt - nicht etwa, um hitzige Gefechte auszutragen, sondern um mit raffinierten Trickschüssen die Energieprojektile hin und her zu lenken und damit ausgeklügelte Muster in die Luft zu zeichnen.



Umso beeindruckender: Offenbar ist es auch möglich, den Schattenschuss des Jägers auf einen Sparrow zu schießen, wodurch der Schuss bei Explosion des Fahrzeugs ewig an Ort und Stelle verweilt. Schnell kamen die Spieler auf die Idee, ganze Tennis- und Baseball-Spielfelder zu kreieren und somit in Destiny echten Sportaktivitäten zu frönen. Ganz ungefährlich dürfte dies allerdings nicht sein - immerhin handelt es sich bei den vermeintlichen Tennisbällen und Baseballs nach wie vor um Energieprojektile. Wer sich auch weiterhin für die erste Seite von Destiny und die frisch erschienene Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords interessiert, kann wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum MMORPG besuchen.

via Mein MMO