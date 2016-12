Destiny: Ein weiteres Studio greift Bungie unter die Arme - für Destiny 2?

Bungie bekommt Schützenhilfe für Destiny. Via Twitter wurde bekanntgegeben, dass Vicarious Visions die Destiny-Entwickler unterstützt. Das Studio war in der Vergangenheit unter anderem an den Spielereihen Skylanders, Marvel: Ultimate Alliance und Guitar Hero beteiligt - derzeit werkelt das Team auch am Klassiker-Remake Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Welche Arbeiten Vicarious Visions für den Online-Shooter übernimmt, ist unklar. Zu vermuten ist allerdings eine Beteiligung an der Entwicklung von Destiny 2.



Join us in welcoming Vicarious Visions to the party.https://t.co/w0EeVsjwhZ pic.twitter.com/q0VvzXeUpd — Bungie (@Bungie) December 8, 2016

Vicarious Visions ist das zweite Studio, das zu den Destiny-Entwicklern dazustößt. Bereits im letzten Jahr wurde angekündigt, dass das Team von High Moon Studios Bungie unter die Arme greift. Die beiden Zusatz-Teams könnten unter anderem an Portierungsarbeiten mitwirken - Gerüchten zufolge soll Destiny 2 auch für den PC erscheinen. Aber auch in Sachen Inhalts-Nachschub kann Bungie vermutlich jede Unterstützung gebrauchen. Der Loot-Shooter wird von Spielern oft für fehlende Langzeit-Beschäftigung kritisiert. Erst kürzlich hieß es, man habe einen Weg gefunden, in Zukunft mehr Destiny-Inhalte zu liefern. Möglicherweise sind zusätzliche Entwicklerstudios die Antwort auf das Problem.