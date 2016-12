Destiny: ​Tanzeinlage zu stimmungsvollen Weihnachtssongs

Schon in der Vergangenheit machten die Hüftenschwinger vom Destiny-Clan Husky Raid auf sich aufmerksam - nun, pünktlich zu Weihnachten, melden sie sich mit einem neuen Musikvideo zurück, das festliche Stimmung in die verschneiten Areale des Loot-Shooters bringt. Getanzt wird dieses Mal zu drei verschiedenen Weihnachtssongs: "Merry Christmas, Happy Holidays" von der Neunziger-Boyband N Sync, "Run Rudolph Run" von Chuck Berry und "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey. Dazu gibt es wieder eine minutenlange, minutiös ausgefeilte Tanzchoreografie - mit 16 Tänzern, verschiedensten Kostümen, Fahrzeugen und handgemachten Spezialeffekten.



Die Tänzer vom Husky Raid beanspruchen damit auch weiterhin den eher ungewöhnlichen Tanzboden von Destiny für sich. Schon im Jahr 2015 hatten sie eine aufwendige Choreografie zu Gwen Stefanis Song "The Sweet Escape" in Videoform veröffentlicht, die sich zum Klickmagneten gemausert hatte. Auch ein famoses Michael-Jackson-Medley mit mehreren Songs des King of Pop hatte in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt. Für mit Sicherheit kommende Tanzeinlagen, andere Neuigkeiten, allgemeine Informationen und mehr rund um Destiny haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge. Erst kürzlich war das Dezember-Event "Der Anbruch" gestartet. Inzwischen häufen sich auch Neuigkeiten zum Nachfolger Destiny 2.

Via Polygon