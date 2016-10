Destiny: ​Halloween-Event versetzt die Fans in Rage

Immer mehr Onlinespiele setzen auf Mikrotransaktionen, egal, ob die Spiele ein Free2Play-Modell oder ein Abo besitzen. Selbst, wenn man sich die Spiel regular zum Vollpreis kauft, existiert meist ein Ingame-Shop. Die Entwickler verteidigen diese Strategie und behaupten, dass ohne die Ingame-Items ein langfristiger Betrieb der Onlinegames nicht möglich sei.

Dennoch gibt es vielleicht subtilere Methoden diese Shops zu bewerben, denn wenn man es so macht wie Bungie es mit dem Trailer zu "Treasures of the Lost" für das Online-Actionspiel Destiny tut, kann man damit ordentlich auf die Nase fallen. Die Treasures of the Lost stellen die Gegenstände dar, welche Spieler von Destiny während des Halloween-Events "Festival of the Lost" kaufen können. Dazu gehören beispielsweise besondere Masken, mit denen sich Halloween richtig schön im Spiel feiern lässt. Diese Items befinden sich in Mikrotransaktions-Boxen, die man blind kauft. Man hat keine Ahnung, welches Item sich darin verbirgt. Die erste Kiste ist umsonst, für weitere muss man bezahlen.

Doch diese "Haudrauf"-Methode, mit denen man den Spielern diese kostenpflichtigen Inhalte unter die Nase reibt, kommt alles andere als gut an. Der Trailer erhielt mittlerweile über 5.000 negative Bewertungen auf Youtube und über Reddit lassen die Fans ihrem Unmut freien Lauf. Die Spieler werfen Bungie vor, den Eververse-Store ziemlich aggressiv zu bewerben, sodass sogar das eigentliche Spiel in den Hintergrund rücken würde. Es gibt inzwischen sogar schon Aufrufe, die Ingame-Käufe zu boykottieren, damit Bungie merkt, dass die Spieler mehr spielen und weniger im Shop ausgeben wollen. Andere wiederum verteidigen die Strategie von Bungie und meinen, niemand würde dazu gezwungen werden, den Eververse-Shop zu nutzen.

Quelle: Eurogamer