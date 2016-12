Das neueste Destiny-Update ist da - und bringt "Der Anbruch" mit. Das diesjährige Weihnachts-Event erweitert den Loot-Shooter um einige neue Quests und macht Destiny mal wieder zum Rennspiel: Die Sparrow-Rennliga ist zurück - inklusive zwei neuer Rennstrecken. Die SRL-Klamotten sind jetzt außerdem mit Lichtwerten versehen und lassen sich entsprechend infundieren. Wer keine Lust auf die Sparrow-Rennen hat, geht aber nicht leer aus: Die Strikes Der Nexus, Schattendieb und Der Wille von Crota wurden überarbeitet - mit dem sogenannten "Strike Scoring" gibt's außerdem eine weitere Möglichkeit, die Destiny-Dungeons zu spielen. Ähnlich wie bei der Prüfung der Ältesten sammeln Spieler hier Punkte für Aktionen und können sich um Highscores kabbeln. Die vollständigen Patch Notes gibt's unter dieser Meldung. Dort nicht gelistet: ein spezieller Sparrow, den ihr euch verdienen könnt.

Destiny: So bekommt ihr den "Lysander's Cry"-Sparrow

Die Entwickler bei Bungie ließen es sich nicht nehmen, wieder neue Goodies im Destiny-Update zu verstecken. Zumindest eins davon ist bereits gefunden: der Spezial-Sparrow "Lysander's Cry". Das Gefährt versteckt sich in einer speziellen Kiste im Hangar-Bereich des Turms - zumindest für alle, die bereits einen bestimmten Geist auf der PvP-Karte Bannerfall gefunden haben. Habt ihr den Geist noch nicht, müsst ihr ihn kurz einsammeln - das geht aber auch in einem privaten Match und ist entsprechend zügig erledigt. Youtuber Arekkz zeigt euch die Positionen für Sparrow-Kiste und Geist in diesem Video:



Destiny: Update "Der Anbruch" - Patch Notes:

Allgemein

Es gibt neue Quests im Turm von Eva Levante, Amanda Holliday sowie Commander Zavala

Ein neues Urkundenbuch bietet neue Prämien für die Wintersaison

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler nicht Trophäe/Erfolg "Student der Geschichte" oder das Abzeichen "Siegel des Wölflings" für die Einstimmung aller "Das Erwachen der Eisernen Lords"-Artefakte erhielten.

Ein Bug wurde behoben, bei dem manche Spieler die Quest "Echos der Vergangenheit" nicht abschließen konnten

Aktivitäten

Sparrow-Rennen ist wieder da Zu den zwei Rennstrecken vom letzten Jahr kommen zwei neue hinzu Beutezüge und Quests gibt es bei Amanda Holliday Der Fortschritt für die SRL-Lizenz-Quest wurde zurückgesetzt und es gibt neue Prämien Rennstrecken-Ausrüstung, die man bei der SRL-Lizenz-Quest bekommt, besitzt jetzt Licht und kann infundiert werden SRL-Ruf wurde auf Rang 0 zurückgestuft Spieler können auf Rang 3 einen SRL-Helm von Amanda Holliday bekommen (1 pro Charakter) Spieler können auf Rang 5 einen Schatz des Anbruchs von Amanda Holliday bekommen (1 pro Charakter) SRL-Rennanzüge von SRL-Matches besitzen Licht und können infundiert werden SRL kann in der wöchentlich empfohlenen Playlist im Navigator gestartet werden Schmelztiegel-Beutezüge und die Jolly Holliday-Quest können nicht mehr im Sparrow-Rennen abgeschlossen werden

Strikes in den SIVA-Krise-Playlisten (heroisch und normal) sowie Wöchentliche Dämmerung gewähren nun Medaillen und Team-Scoring! Nimm neue Beutezüge von Zavala und dem Beutezug-Aufseher an, um sie in beliebigen Scored Strikes abzuschließen

Es gibt drei überarbeitete Strikes: Der Nexus, Schattendieb und Der Wille von Crota

SIVA-Krise und heroische SIVA-Krise-Playlists beinhalten jetzt alle Plattform-verfügbaren Strikes

Tote Hüter werden nun automatisch am Ende von Strikes wiederbelebt

Ein Bug in Pathfinding wurde behoben, durch den Feinde nicht richtig aus ihrem Wiedereinstiegsfeld austreten konnten Dadurch bleiben Feinde im Strike "Der Wille von Crota" nicht mehr im Türrahmen stecken

"Entflammen"-Effekte bei von Hütern erlittener Schaden wurde reduziert Von Hütern ausgehender Schaden bleibt unverändert

Ein Bug wurde in "Gefallenen S.A.B.E.R." behoben, bei dem der Ultra-Schweber nach seiner Auftauchen wegteleportierte

Ein Bug wurde behoben, bei dem "Vorhut-Serie" bei der heroischen SIVA-Krise-Playlist nicht richtig funktionierte

Ein Bug wurde behoben, bei dem der Strike-Schatz in "Echo-Kammer" hinter einer unsichtbaren Barriere feststeckte

Die Dauer, in der Opfergaben in der Archon-Schmiede bis zum Start präsentiert werden, wurde von 5 auf 10 Sekunden erhöht

Eiserne Lords-Beutezüge, bei denen man die Archon-Schmiede abschließen muss, haben nun Einfluss darauf, welche Art von Opfergaben erscheinen Schmieden-Opfergaben werden nun eher mit der Gegnerart fallengelassen, um zu den Eisernen Lords-Beutezügen zu passen, die sich im Spieler-Inventar befinden

Bosse in Perfektionierte Schweber-Opfergaben haben reduzierte Schilde

Sammlungen

Die SRL-Ausrüstungssets "Rennstrecke" sowie "Dynamik" wurden der Feiertagssammlung der Spieler hinzugefügt, die sie erspielt haben Die SRL-Ausrüstungssets "Rennstrecke" sowie "Dynamik", die man bei der Sammlung bekommt, besitzen jetzt Licht und können infundiert werden Klassengegenstände haben Licht und Extras und man muss sie Legendären Marken kaufen

Geist Geist und Russischer Geist wurden der Feiertagssammlung der Spieler hinzugefügt, die sie erspielt haben Spieler können mit Legendären Marken diese Gegenstände mit willkürlichen Stats und Perks kaufen

Die zwei neuen Gesten "Antrag" und "Nur die Ruhe" können nun von jedem in der Gesten-Sammlung erworben werden

Händler

Xûr

Xûr verkauft wieder Exotische Bruchstücke

Xûr verkauft keine Exotischen Waffenornamente mehr

Xûr verkauft jetzt größere Stapel, die aus 10 Schwere-Munition-Synthesen bestehen

Everversum

Es gibt neue Gegenstände im Everversum

Es gibt jetzt Schätze des Anbruchs, die neue Sparrows, Ornamente, Hupen, Rüstung sowie Verbrauchsgegenstände enthalten

Spieler erhalten pro Woche eine kostenlosen Schatz des Anbruchs, wenn sie ihren ersten wöchentlichen Heroischen Strike abschließen

Bekommt für eine Klasse ein vollständiges Anbruch-Set aus den Schätzen des Anbruchs, erhält man den "EV-53 Glimmergold"-Sparrow sowie den "Sonnenglut"-Shader

Für die Wintersaison gibt es neun neue Wintergesten

Die Herbstgesten von "Das Erwachen der Eisernen Lords" wurden der Direktkaufrotation im Everversum hinzugefügt

Silberstaub-Laden:

Im Turm gibt es einen neuen Silberstaub-Laden Es ist eine Sammlung, die man zwischen Everversum und der Poststelle findet In dieser Sammlung kann Gegenstände vergangener Saisons direkt gegen Silberstaub erwerben, Exotische Waffenornamente inklusive

Der Silberstaubpreis, um Exotische Waffenornamente anzulegen, wurde entfernt Silberstaub wurde aus Strahlenden Schätzen entfernt, kann aber noch durch Zerlegen Exotischer Waffenornamente gewonnen werden



Wirtschaft

Der kostenlose, wöchentliche Strahlende Schatz wurde vom ersten wöchentlichen PvP-Match-Abschluss entfernt.

Charaktere, die Level 40 sind, wandeln Ungewöhnliche Engramme (grün) bei Aufnahme sofort in Waffen- und Rüstungsmaterial um

Bei Petra gibt es neue Beutezüge, die bei der Steigerung von Zorn der Königin-Ruf helfen

Klassengegenstände aus Zorn der Königin-Paketen zeigen nun ihre Stats an

Ein Bug wurde behoben, bei dem Jahr 3-Gruppenklassengegenstände nicht richtig an Gruppenspezifische Quests verteilt werden

Spieler können beim Vorhut-Quartierwart nun Wurmsporen kaufen

Bruder Vance bieten nun Materialaustausch gegen Passiermünzen sowie Partikel des Lichts an

Skelettschlüssel wurden angepasst: In den SIVA-Krise-Playlisten (heroisch und normal) sowie der Wöchentlichen Dämmerung gibt es nun ein wenig mehr Skelettschlüssel Spieler bekommen nun einen Skelettschlüssel, wenn sie ihren ersten Dämmerungs-Strike der Woche abschließen

Klassengegenstände von Fokus-Quest können nun beim Sprecher wiedergekauft werden, hat man sie einmal erspielt

Legendäre Waffen, die man von der Rang 2-Quest des Waffenmeisters bekommt, können nun bei ihm wiedergekauft werden

Schmelztiegel

Karten

Ein Bug wurde behoben, bei dem es passieren konnte, dass Spieler in der Vex-Geometrie im Brennenden Schrein steckenblieben

Spielarten

Spieler können nun Schwere Munition "wegwinken", wenn JEDER im Match in den ersten 30 Sekunden einer Runde die "Winken"-Geste benutzt

Ein Bug wurde behoben, bei dem der Countdown am Ende der Runde zweimal abgespielt werden konnte, wenn die Runde bei "Eliminierung" unentschieden ausging

"Inferno: Rift" und "Inferno: Zonenkontrolle" wurden den Privatmatches hinzugefügt

Man braucht nun 120 Punkte in "Vorherrschaft", um zu gewinnen

Man braucht nun 40 Punkte in "Rumble: Vorherrschaft", um zu gewinnen

Gnadenregel in "Vorherrschaft" ist von 30-90 auf 20-60 gefallen

Leichte Verringerung von Super-Energiegewinn in "Vorherrschafts"-Modi

Playlisten

"Ikarus" wurde von der Rift-Playlist entfernt

Urkundenbuch

Ein Bug wurde behoben, bei dem Varianten des "Vorherrschafts"-Modus nicht beim Abschluss des Urkundenbuches zählten

Beutezüge

Eisenbanner-Beutezug "Eiserner Marathon" vergibt bei einem Gewinn nun 10 Punkte, wie vorhergesehen, und nicht 15

Eisenbanner-Beutezug "Eiserne Unterstützung" gewährt dir nicht mehr Punkte für Assists, die Spieler in der Nähe eigentlich erzielen

Ein Bug wurde behoben, durch den der Schmelztiegel-Beutezug mit dem höchsten Punktestand in "Vorherrschaft" nicht funktionierte

Lord Shaxx verlangt nicht mehr, dass Spieler "Der Gipfel" abschließen, bevor er ihnen Wöchentliche Schmelztiegel-Beutezüge anbietet

Prämien

Die Droprate für Deko-Gegenstände für Prüfungen von Osiris wurde erhöht

Ein Problem wurde behoben, durch das der Prüfungen von Osiris-Shader "Der Treu Ergebene" nicht erhältlich war

Die Droprate für Deko-Gegenstände und Artefakte für Eisenbanner wurde erhöht

Für den Abschluss einer Täglich Empfohlenenen Schmelztiegelaktivität bekommt man nun 3 Passiermünzen (vorher nur 1)

Für den Abschluss einer Wöchentlich Empfohlenenen Schmelztiegelaktivität bekommt man nun 3 Passiermünzen (bis zu 3-mal die Woche)

Ein Bug wurde behoben, durch den der Schmelztiegel-Sparrow S-39 Lichtreiter nicht über Schmelztiegel-Ruf-Pakete erhältlich war

Deko-Gegenstände sowie Geist-Hüllen wurdender Schmelztiegel-Nachspielstatistik hinzugefügt: Geister: Scharlach-Hülle, Zucker-Hülle Abzeichen: Scharlach-Wappen Shader: Rosenglühen, Valentin

Ausgewählte Legendäre Waffen aus Schmelztiegel Jahr 2 wurden zu den Kern-Nachspielstatistikdrops hinzugefügt: Rotes Gespenst NL Shadow 701X Die Aschenfabrik Eyasluna Partycrasher +1



Grimoire

Ein Bug wurde behoben, durch den die "Efrideet"- Grimoire-Karte nach Ansehen der Eisenbanner-Efrideet-Zwischensequenz nicht vergeben wurde Wenn du die Zwischensequenz bereits gesehen hast, wird dir die Karte nach Betreten des Orbits gegeben

Ein Bug wurde behoben, durch den die Grimoire-Karte "Pracht der Zerstörung" nicht nach Abschluss der "Pracht der Zerstörung"- Questline vergeben wurde Wenn du bereits das Jahr 3-Gjallarhorn erhalten hast, wird dir die Karte nach Betreten des Orbits gegeben

Ein Bug wurde behoben, durch den Grimoire-Karten über die Khvostov Handbuch-Seiten, inklusive der letzten Seite, nicht vergeben wurden Wenn du die Questline "Wir haben ein Gewehr gefunden" bereits abgeschlossen und die Jahr 3-Khvostov bekommen hast, wird dir die Karte nach Betreten des Orbits gegeben

Ein Bug wurde behoben, durch den die Grimoire-Karten für Jahr 1-Dorn sowie Jahr 1- Gjallarhorn nicht vergeben wurden, wenn man die Jahr 3-Ausgaben erhielt

Ein Bug wurde behoben, bei dem Grimoire-Karten, die man für inaktive SIVA-Bündel bekam, Grimoire-Punkte an jeden Charakter, der sie aufgehoben hatte, vergaben Du wirst nun, wie vorhergesehen, nur einmal Grimoire-Punkte pro Karte für dein Konto erhalten

Wenn man inaktive SIVA-Bündel aufhebt, bekommt man nun die entsprechende Karte dafür Karten für inaktive SIVA-Bündel werden nach Betreten des Orbits vergeben

Ein Bug wurde behoben, bei dem Grimoire-Karten für Schmelztiegel-Karten nicht immer freigeschaltet wurden, wenn man Privatmatches spielte