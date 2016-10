Destiny wird seit seinem Release auf PS4 und Xbox One am 9. September 2016 stets weiterentwickelt und um neue Inhalte erweitert. Zuletzt erschien mit Destiny: Das Erwachen des Eisernen Lords das vierte umfangreiche Add-On und brachte neben einer neuen Story-Kampagne, frische Rüstung und Ausrüstung, neue Waffen, ein erhöhtes Lichtlevel, neue Gegner und Bosse, einen neuen Raid und noch mehr.

Nun hat Entwickler Bungie auf seiner Webseite weitere Details zum kommenden Update 2.4.1 verraten, das mit der Freischaltung des heroischen Modus für den neuen Raid Zorn der Maschine aufgespielt wird. Damit wird das Lichtlevel erneut angeboben und der aktuelle Level-Cap auf 400 gehievt. Damit erhöhen sich auch die Level der zu findenden Waffen, Rüstungen und exotischen Belohnungen. Der Patch soll Spielern auf PS4 und Xbox One ab dem 18. Oktober 2016 bereitstehen. Auch bekannte Fehler, wie Geister und Artefakte, die nicht korrekt gedroppt wurden, sollen damit behoben werden. Auch andere Bugfixes wurden im offiziellen Blog-Post für Destiny angekündigt

Es wird im Zuge des Aufspielens von Update 2.4.1 keine Downtime geben, allerdings werden Spielsessions unterbrochen werden, um die neuen Inhalte freizuschalten. Spieler auf beiden Systemen werden dann aus dem Spiel geworfen und landen am Startbildschirm. Wenn ihr bereits zu den Hütern gehört und euren Lichtlevel hochschrauben wollt, so folgt einfach unserem Guide Lichtlevel erhöhen - so erreicht ihr 385+. Mehr interessante News, Infos, Screenshots, Videos und nützliche Tipps und Tricks zu Destiny findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.