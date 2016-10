Destiny: Patch 2.4.1 heute zum Download - Uhrzeit für Freischaltung

Destiny-Spieler erhalten heute Zugriff auf den Patch 2.4.1. Mittlerweile haben die Entwickler von Bungie eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung des Updates für den Sci-Fi-Shooter kommuniziert. Der Patch steht demnach ab 19 Uhr deutscher Zeit auf den Konsolen zum Download bereit. Das Update lädt sich dann automatisch aus dem PlayStation Network beziehungsweise Xbox Games Store herunter - eine aktive Internetverbindung vorausgesetzt. Kurz nach dem Patch schalten die Entwickler den heroischen Modus für den Raid Zorn der Maschine frei - gegen 23 Uhr soll es soweit sein.

Mit dem Update heben sie das Lichtlevel an und erhöhen das Level-Cap auf 400. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Level der zu findenden Waffen, Rüstungen und exotischen Belohnungen. Auch bekannte Fehler, wie Geister und Artefakte, die nicht korrekt gedroppt wurden, sollen mit dem neuen Destiny-Patch der Vergangenheit angehören. Andere Bugfixes wurden im offiziellen Blog-Post für Destiny bereits angekündigt. Im Zuge der Freischaltung des Updates soll es zwar keine Downtimes geben. Allerdings müssen Spieler damit rechnen, dass ihre eventuell laufende Spielsitzung unterbrochen wird. Gehört ihr bereits zu den Hütern und wollt euren Lichtlevel maximieren, so folgt einfach unserem Guide Lichtlevel erhöhen - so erreicht ihr 385+. Aktuelle News, Infos, Screenshots, Videos und nützliche Tipps sowie Tricks zum Sci-Fi-Shooter Destiny findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: VG247