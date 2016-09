Destiny: Rise of Iron - Server down, Login-Probleme und Fehlercode Tapir

Update #2: Die Lage normalisiert sich langsam. Bungie meldet, dass sich immer mehr Spieler auf die Server einklinken können. Auch wir sind mittlerweile im Live-Betrieb dabei und kämpfen uns abermals durch die Story-Kampagne.

Update: Bungie hat beim Login auf die Server von Destiny: Rise of Iron eine Warteschlange eingerichtet. Wer sich einklinken möchte, bekommt folgende Meldung zu Gesicht: "Destiny ist zurzeit ausgelastet. Du wirst dem Spiel in der Reihenfolge betreten, in der du dich angemeldet hast. (...)". Das kann schon eine sechsstellige Wartezahl sein, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Unsere aktuelle Nummer auf der Liste: 135.772.

Originalmeldung: Um 11 Uhr schaltete Bungie Destiny: Rise of Iron frei. Aktuell ist die nächste, große Erweiterung für den populären Online-Shooter jedoch nicht spielbar. Grund hierfür sind offenbar Verbindungsprobleme zu den Destiny-Servern. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, erscheint der Fehlercode "Tapir". Wie lange das Problem noch andauern wird, ist unklar. Bungie gibt auf Twitter an, den Server-Problemen nachzugehen (siehe unten). Auf Reddit klagen jedenfalls erste Spieler über die unfreiwillige Verzögerung, haben sich doch viele Fans für den Release von Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords extra Freizeit genommen. Offiziell erhältlich ist das Expansion Pack seit dem heutigen 20. September für PS4 und Xbox One.

Wie haben die Destiny-Erweiterung bereits testen können. Möglich macht uns dies Entwicklerstudio Bungie, die uns vor wenigen Wochen in ihre Büros in den USA eingeladen haben. Vor Ort konnten wir mehrere Stunden lang spielen und so etwa die komplette Story-Kampagne abschließen. Außerdem nahmen wir an Strike-Missionen teil und probierten die Arena "Archons Schmiede" aus. Den brandneuen Raid konnten wir nicht sehen, deshalb verzichten wir vorerst auf eine Wertung. Destiny: Rise of Iron wird die vorerst letzte Erweiterung sein. Bungie arbeitet gegenwärtig mit Destiny 2 an einer vollwertigen Fortsetzung. Mit dem Release ist nicht vor 2017 zu rechnen. Konkrete Informationen zum Nachfolger liegen nicht vor.



We are actively investigating issues preventing players from connecting to Destiny on all platforms. — Bungie Help (@BungieHelp) 20. September 2016