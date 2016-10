Destiny: ​Rise of Iron - Hard Mode für neuen Raid erhält Termin 

Destiny: Rise of Iron brachte mit "Zorn der Maschine" einen neuen Raid in den Online-Shooter. Besagte Instanz können Hüter ab dem 18. Oktober 2016 nun auch im optionalen Hard Mode absolvieren. Wie Bungie auf der offiziellen Webseite verrät, wird der heroische Modus für die Herausforderung in wenigen Tagen auf die Server aufgespielt. Für den normalen Schwierigkeitsgrad empfiehlt Bungie einen Lichtwert von 370. Im heroischen Modus dürfte die Hürde noch einen Tick steigen. Die Jagd nach dem Spleißer-Priester Aksis ist kein Zuckerschlecken: Nur gut ausgerüstete Gruppen können den Raid erfolgreich meistern. Das Spielen im heroischen Modus bietet Destiny-Veteranen einen entscheidenden Vorteil: bessere Beute!

Denn im Hard Mode lassen Bosse und Truhen Ausrüstung mit einem Lichtwert von bis zu 400 fallen. Auf dem regulären Schwierigkeitsgrad gibt es Gegenstände bis maximal 385. Wie ihr zügig die entsprechende Lichtstufe in Destiny: Rise of Iron erreicht, verraten wir im entsprechenden Guide. In der Übersicht weiter unten findet ihr darüber hinaus weitere Tipps und Tricks rund um Das Erwachen der Eisernen Lords (deutscher Titel). So erfahrt ihr zum Beispiel, was es mit den Skelettschlüsseln auf sich hat und wie ihr an das exotische Khvostov-Gewehr kommt. Wer die Wartezeit bis zum heroischen Modus sinnvoll verbringen möchte: Derzeit findet das Eisenbanner-Event in Destiny statt, eine zeitlich befristete PvP-Aktivität, bei der Hüter exklusive Items erbeuten können.

Quelle: Bungie